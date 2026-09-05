快訊

攻擊恐嚇律師！悍女上訴稱「態度良好」保證不再犯 3周後又失控

顧立雄要究責了！證實中科院採購網遭入侵 第一時間竟未察覺

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭通勤族看過來！國道客運新路線大塞車 北市府：下周一恢復原動線

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
首都客運北宜線平日往返9000人次、周五至周日則有1.2萬人次，每日往返400至600個班次。此為市府轉運站。記者林佳彣／攝影
首都客運北宜線平日往返9000人次、周五至周日則有1.2萬人次，每日往返400至600個班次。此為市府轉運站。記者林佳彣／攝影

不少宜蘭居民通勤台北工作，但近日國道客運調整進入台北市區行車路線，加上連日大雨，塞車加劇，車程從1小時拉長到1個多小時才到，通勤族氣炸。北市公運處今表示，在優化新路線沿線的號誌秒數之前，下周一先恢復原動線。

公運處因應市民廣場改建、市府路將永久封閉，分階段調整國道客運、市區公車的市區行駛路線。國道客運8月29日起先調整，首都客運北宜線原行駛信義路右轉市府路再接基隆路進市府轉運站，新路線改走市府路替代道路的松仁路左轉松高路，再右轉基隆路進轉運站，原本台北101下車站就往前移至近捷運象山站的信義松仁路口。

新路線上路一周，宜蘭通勤族抱怨連連，有乘客直呼，每天上班要有花100分鐘的心理準備，真的快瘋掉。首都客運總經理李建文說，配合市府政策調整新路線，原本只要從信義路右轉市府路，如今3次路口轉彎要等3個號誌，使得上午尖峰時段車輛進入台北市區到市府轉運站，平均增加20分鐘。

公運處長李昆振觀察，上周調整新動線迄今，松仁松高路口號誌須更優化，加上臨近的松智路施工中、連日大雨等因素，造成塞車加劇。因此，公運處將協請交工處檢視優化新路線沿線的號誌秒數，在這之前，下周一先恢復原動線。

國道客運 宜蘭 塞車 通勤族 北市府

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

獨／屏科實中周邊「大工區」開學4天3學生摔車 通學步道靠三角錐

新增「1路線」公車開進澎湖科大 便利師生通學

埃及巴士翻覆事故22死 交通安全與小巴管理成難題

科羅旺在沖繩打轉再往九州路徑罕見 南部下周一放晴、東北季風將抵達

相關新聞

科羅旺減弱為輕颱…北部明再下一天雨 周三起東北季風增強

科羅旺颱風持續影響台灣，雖已減弱至輕颱，但外圍雲系明天仍為北部地區帶來雨勢。下周一、二水氣逐漸減少，但周三今年首波東北季風增強，北部、東北部及花東地區降雨又會逐漸增加。

宜蘭通勤族看過來！國道客運新路線大塞車 北市府：下周一恢復原動線

不少宜蘭居民通勤台北工作，但近日國道客運調整進入台北市區行車路線，加上連日大雨，塞車加劇，車程從1小時拉長到1個多小時才到，通勤族氣炸。北市公運處今表示，在優化新路線沿線的號誌秒數之前，下周一先恢復原動線。

旅遊留意！觀光署最新公布 「2旅行社」被廢照 原因曝光

秋季要到了，中秋旅遊旺季，民眾要留意。觀光署9月公布最新具法定公告事由旅行社名單，新增2間旅行社「環宇國際旅行社」、「百飛旅行社」已於8月18日遭廢照...

台鐵屏東至南州間號誌故障 影響38列次、累積延誤1041分鐘

今天上午台鐵屏東至南州間發生號誌故障，台鐵公司表示，經派人至現場搶修，已於中午12時50分完成修復，根據統計，受此事件影...

科羅旺颱風外圍雲系影響 嘉義以南5縣市大雨特報

科羅旺颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

串聯業師與市場資源輔導地方創生 魏應充以業師身分與業者交流

好食好事基金會長期投入食農產業創新與新創培育，基金會捐助人代表魏應充昨以業師身分走訪彰化生產乾拌麵的金尚品食品，以及雲林開發水上無人養殖船的豐漁水產，與團隊交流經營現況及下一階段發展方向，協助回鄉創業青年持續為產業升級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。