宜蘭通勤族看過來！國道客運新路線大塞車 北市府：下周一恢復原動線

不少宜蘭居民通勤台北工作，但近日國道客運調整進入台北市區行車路線，加上連日大雨，塞車加劇，車程從1小時拉長到1個多小時才到，通勤族氣炸。北市公運處今表示，在優化新路線沿線的號誌秒數之前，下周一先恢復原動線。

公運處因應市民廣場改建、市府路將永久封閉，分階段調整國道客運、市區公車的市區行駛路線。國道客運8月29日起先調整，首都客運北宜線原行駛信義路右轉市府路再接基隆路進市府轉運站，新路線改走市府路替代道路的松仁路左轉松高路，再右轉基隆路進轉運站，原本台北101下車站就往前移至近捷運象山站的信義松仁路口。

新路線上路一周，宜蘭通勤族抱怨連連，有乘客直呼，每天上班要有花100分鐘的心理準備，真的快瘋掉。首都客運總經理李建文說，配合市府政策調整新路線，原本只要從信義路右轉市府路，如今3次路口轉彎要等3個號誌，使得上午尖峰時段車輛進入台北市區到市府轉運站，平均增加20分鐘。

公運處長李昆振觀察，上周調整新動線迄今，松仁松高路口號誌須更優化，加上臨近的松智路施工中、連日大雨等因素，造成塞車加劇。因此，公運處將協請交工處檢視優化新路線沿線的號誌秒數，在這之前，下周一先恢復原動線。