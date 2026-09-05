串聯業師與市場資源輔導地方創生 魏應充以業師身分與業者交流

好食好事基金會長期投入食農產業創新與新創培育，基金會捐助人代表魏應充昨以業師身分走訪彰化生產乾拌麵的金尚品食品，以及雲林開發水上無人養殖船的豐漁水產，與團隊交流經營現況及下一階段發展方向，協助回鄉創業青年持續為產業升級。

彰化金尚品食品共同創辦人李明軒過去曾任職科技業，他將製程管理、自動化及標準化思維帶進食品工廠，希望讓地方製造不只立足彰化田中，更能接軌國內外食品供應鏈。

雲林台西的豐漁水產近年瞄準養殖業缺工與高齡化問題。創辦人許宏德從養殖家庭出身，曾任職航太產業，將工程專業帶回魚塭，開發可執行投餵、定點導航及場域巡航的水上無人船，以科技解決養殖戶面對的缺工與高齡問題。

許宏德表示，能與具豐富商場經驗的魏應充前輩交流，是難得的學習機會，也讓團隊重新思考無人船的產業應用及市場定位。

好食好事表示，地方創生要形成長期經濟動能，關鍵仍在於企業能否建立穩定生產、產品開發與市場拓展能力。未來將持續透過業師輔導、企業媒合及國際市場鏈結，協助在地團隊。