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旅遊留意！觀光署最新公布 「2旅行社」被廢照 原因曝光
秋季要到了，中秋旅遊旺季，民眾要留意。觀光署9月公布最新具法定公告事由旅行社名單，新增2間旅行社「環宇國際旅行社」、「百飛旅行社」已於8月18日遭廢照。
觀光署公告指出，「環宇國際旅行社」因未依規定繳足保證金，經主管機關通知限期繳納，屆期仍未繳納；「百飛旅行社」則因暫停營業1個月以上，未依規定向觀光署報備逾6個月，兩間旅行社皆於於8月18日遭廢止旅行業執照。
此外，「旅見旅行社」於8月5日遭法務部行政執行署台北分署扣押旅行業保證金，「和成旅行社」則自行申報暫時停業。
要特別注意的是「洋碁國際旅行社」，由於公司財務業務狀況異常，財務顯有困難，已無法履行契約責任。觀光署依「發展觀光條例」第54條第2項及行政罰法第18條之規定，自7月28日起，勒令停止經營旅行業業務3個月。
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