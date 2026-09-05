旅遊留意！觀光署最新公布 「2旅行社」被廢照 原因曝光

新北市淡水區某藥局負責人陳姓藥師，涉嫌以病人回收的BZD成分鎮靜安眠藥品，對大四的女學生助理下藥，目前檢調已介入偵辦。藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜說，經全聯會內部討論後，已決議行文要求新北市藥師公會完整了解案件來龍去脈，如案情屬實，將依程序送懲戒委員會，全聯會對此事絕不包庇縱容，「我主張廢除他的藥師執照」。

2026-09-05 13:04