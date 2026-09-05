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出身離島奪技能競賽金牌 父親長14公分大腫瘤「怕兒分心」賽後才揭露

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣癌症基金會與遠雄人壽連續16年攜手合作「癌症家庭獎助學金」，今年申請件數近450件，為歷年最高，在遠雄人壽企業與同仁樂捐支持下，共提供145名獎助名額。圖／台灣癌症基金會提供
台灣癌症基金會與遠雄人壽連續16年攜手合作「癌症家庭獎助學金」，今年申請件數近450件，為歷年最高，在遠雄人壽企業與同仁樂捐支持下，共提供145名獎助名額。圖／台灣癌症基金會提供

剛上高中的女學生「加加」，家中經濟全數仰賴擔任保全的父親，他卻在去年確診癌症並接受手術，家中頓失經濟來源，加加胞弟又有特殊學習需求，生活需經打計算才能維生。加加今獲頒台灣癌症基金會「癌症家庭子女獎助學金」，她說，獲得獎學金除用於購買學習教材、報考生活芳療師執照自立助人外，也希望用來支付自己及弟弟早餐費，減輕父親經濟重擔。

據衛福部最新統計，台灣每年新發生癌症人數已達 13萬8051人，平均每3分48秒就有一人確診，不僅對罹癌患者造成挑戰，也連帶影響其家庭成員，為此，台灣癌症基金會推動「癌症家庭子女獎助學金」16年，支持超過千名學子勇敢逐夢。今年申請件數近450件，為歷年最高，在遠雄人壽企業與同仁樂捐支持下，共提供145名獎助名額。

台灣基金會醫療副執行長張家崙指出，據112年癌症登記報告，癌症人數多集中在50歲以上族群，約佔84%，此階段的癌友往往正是家庭主要經濟來源，子女多正處於高中職與大專求學的關鍵期；一旦主要收入者因治療停工，家庭同時承受醫療、照顧與生活支出，孩子原本理所當然的學習選擇，也可能變成一筆筆必須盤算的費用。

癌友子女小傑，自幼在離島長大，深知離島電力與物資珍貴，國中便立志鑽研電機技術回饋故鄉。高三時他與同學投入「自主移動機器人」研發，拿下南區技能競賽銀牌，然而，其父親卻在此時確診癌症第4期，腹腔腫瘤長達12至14公分，為避免小傑分心，父親一路隱瞞病情，直至賽後才揭露。小傑說，他目前就讀大學，全力衝刺自動化工程師證照考試，獎金有助減輕報名費與材料成本。

翰翰國二時得知母親罹患第三期子宮頸癌，看著母親日漸虛弱；後來一場原本預估較短的手術，因腫瘤比預期更大、壓迫周邊器官，最後歷時12個多小時，並切除部分膀胱與腸道，住院期間，他協助母親清理造口袋、倒尿袋。高額醫療與生活支出也讓家庭壓力加重，他15歲起利用假日工作，如今升上高一，仍兼差兩份工作。他從不覺得委屈，「因為這是我的家，也是我最想守護的地方。」

張家崙強調，癌症對家庭的影響從來不只是一張醫療帳單。當父母罹癌，孩子可能提早承擔照護、家務與經濟責任，甚至連早餐、教材、交通費或證照報名費，都成為需要反覆取捨的支出。基金會期待透過獎助學金，讓孩子不必因家庭疾病被迫過早放棄學習與未來選擇，也希望社會看見，一起支持癌症家庭，不只是在治療端幫助病人，更是守住整個家庭繼續生活、孩子繼續長大的力量。

腫瘤 離島 癌症

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