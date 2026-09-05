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台鐵屏東至南州間號誌故障 影響38列次、累積延誤1041分鐘
今天上午台鐵屏東至南州間發生號誌故障，台鐵公司表示，經派人至現場搶修，已於中午12時50分完成修復，根據統計，受此事件影響共38列次、累積延誤1041分鐘。
台鐵透過發布新聞稿表示，今天上午10時37分屏東至南州號誌設備故障，上午11時起公司立即成立一級應變小組，南區成立應變分組。
台鐵指出，已動員電務單位及技術人員至現場搶修，中午12時30分屏東=西勢=潮州=南州間東、西正線號誌系統已恢復正常，中午12時50分潮州基地號誌系統已恢復正常，各級列車均已恢復正常運轉。
為疏運旅客需要，台鐵指出，新左營至潮州間EMU3000型新自強號全面開放電子票證乘車（騰雲座艙除外）；另為確保號誌系統運作穩定，電務單位主管與技術人員以及廠商技術人員仍在現場監控。
根據台鐵統計，受此次號誌故障事件影響共38列次、累積延誤1041分鐘。
有關退、換票及改乘相關訊息，台鐵表示，旅客預定乘車班次因受號誌故障影響，致列車達晚點退費標準，得自乘車日起一年內，持車票至各車站售票窗口辦理退費，免收退票手續費。
因受號誌故障影響而中止乘車旅客，台鐵指出，得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費；使用信用卡購票旅客，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。
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