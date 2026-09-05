電子煙回收點曝光！全台鋪設431處 設在「警察局前」引恐慌

我行政院院會6月25日院會通過「菸害防制法」修正草案，並送立法院審議，使用電子煙納入行政罰，並在修正條文時施1個月內，讓持有者妥善處理電子煙器具。衛福部國健署菸防組組長羅素英指出，已於全國各縣市選定431處電子煙回收點，設計「只進不出」的專用回收桶，9月8日起民眾上班時間可投遞回收電子煙。不過，回收點中竟有7處設在警察局門口，外界憂心，恐讓民眾不敢丟棄。

羅素英指出，國健署選定全台431處回收點供民眾自主投遞、回收電子煙產品，民眾不需具名或提供任何個人資料，回收措施將配合修法進度，預計持續提供至新法實行後1個月緩衝期屆滿為止，民眾於此期間回收電子煙產品，因新法尚未正式實施，不會有任何罰則，不過，仍提醒民眾盡快回收，勿再使用電子煙產品，民眾投遞後，衛生單位每隔一段時間，會將回收的電子煙產品集中銷毀。

現行「菸害防制法」已全面禁止電子煙等類菸品的製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，為加強電子煙管理，修正草案將「持有」納入禁止及處罰範圍，考量持有人得以處理相關物品，草案規劃自修正條文施行日起1個月內，持有行為經查獲者不處罰鍰，但相關物品仍予沒入。緩衝期過後仍持有電子煙者，依草案規劃將依法處以新台幣3萬元以上10萬元以下罰鍰，並沒入相關物品。

國健署指出，電子煙透過網路及社群平台等管道接觸青少年的情形受到關注。根據世界衛生組織及多項國際研究指出，電子煙可能釋出甲醛、乙醛、超細微粒及重金屬等有毒、有害物質，不僅會影響青少年腦部發育、增加焦慮與學習障礙風險，更可能造成DNA損傷、提高罹癌機率，甚至導致嚴重肺傷害，呼籲家長、學校及社會共同協助青少年遠離電子煙及其他菸品。

※回收地點資訊，可至國健署官網首頁>健康主題>健康生活>菸害防制>電子煙防制專區查詢。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康