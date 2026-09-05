未依規定銷毀…藥師拿管制藥品下藥工讀生 食藥署曝去年339家次違規

新北市淡水區某藥局負責人陳姓藥師，涉嫌以民眾回收的苯二氮平類鎮靜安眠藥物對藥局大四女學生助理下藥。衛福部食藥署說，苯二氮平類藥品多屬第3、4級管制藥品，依「管制藥品管理條例」規定，領有管制藥品登記之業者及機構，應在業務處所設置簿冊登載收支、銷毀、減損等情形並定期申報，據去年管制藥品實地稽核機構及業者，共查獲339家次違規。

食藥署管藥組副組長張志旭說，苯二氮平類（Benzodiazepines，BZD）藥品於我國多屬第3、4級管制藥品，管制藥品限供醫藥及科學上需用，否則即屬毒品，且管制藥品皆屬醫師處方用藥，不得私下流通交易或贈送，民眾如有疾病所需，須經醫師診療後方能憑其處方調劑供應；倘私下流通交易或贈送，則涉違反毒品危害防制條例，由檢警調等緝毒機關偵辦。

食藥署說，苯二氮平類藥品，具抗焦慮、鎮靜安眠作用，亦具成癮性及濫用性，不當使用，易造成成癮。開業藥師李懿軒說，BZD類型藥物廣泛，涵蓋許多不同成分藥品，依短效、中效及長效等不同類型，臨床用途各有不同，短效及中效BZD藥品可用於抗焦慮用藥，幫助失眠者入睡；中長效藥品則適合睡得著但晚上容易醒來的患者，或用於治療癲癇、精神疾病。

李懿軒說，BZD類藥品為管制藥品，容易影響民眾精神狀態、神經傳導藥品等，應被嚴格控管，按標準作業程序，如有民眾將未用完藥物帶回回收，藥師為避免民眾撿走亂用，應按照「管制藥品管理條例」將剩餘、藥品集中保管，將相關流向明確記載於簿冊，並定期會同所在地轄區衛生局、衛生所，將所回收藥品全數銷毀。

張志旭表示，依「管制藥品管理條例」第28條規定，領有管制藥品登記證者之業者及機構，應於業務處所設置簿冊，詳實登載管制藥品每日之收支、銷燬、減損及結存情形，並定期申報，食藥署及地方衛生局每年進行業者及機構之管制藥品實地稽核，防止管制藥品流於非法使用，114年管制藥品實地稽核機構及業者計1萬2288家次，查獲339家次違規，違規比率為2.76％。