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濟州島失蹤吃案害慘觀光 官員向台灣旅客喊話：進一步加強安全管理

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
南韓濟州島警方8月24日在發現失蹤女子遺體的現場調查。美聯社
南韓濟州島警方8月24日在發現失蹤女子遺體的現場調查。美聯社

濟州島因爆出警察疑似吃案、失蹤者頻傳，引發不少旅客恐慌。濟州島駐台觀光推廣辦事處前天晚間罕見發文，道知事特別向台灣旅客問候，強調濟州島始終將旅客安全放首位，正在進一步加強安全管理與現場應對體系，盼消除旅客對安全的疑慮。

韓國度假勝地濟州島，因韓劇「苦盡柑來」更加聲名大噪，2024年台灣躋身濟州島第2大海外旅客來源國，去年一整年造訪台籍旅客數突破23萬，北中南每周直飛航班達38班。年初濟州觀光公社才喊出，今年以吸引35萬台客為目標，如今數字恐怕得下修。

因為8月濟州島傳出多人失蹤、當地警察卻吃案，治安疑慮引發旅客恐慌。部分台灣旅客甚至因此退訂機票，根據韓媒報導，事件發生後，濟州島遊客數已較去年同期下降約13％。

為避免旅客信心崩盤，「濟州特別自治道-駐台觀光推廣辦事處」臉書粉專時隔近7年罕見PO文，傳遞濟州特別自治道行政首長「魏聖坤」道知事，向台灣旅客的安心問候。

魏聖坤先向台灣旅客表達感謝，並表示，近期外界對旅客安全存在許多擔憂，但濟州島始終將遊客的安全放在首位，並且正在進一步加強安全管理與現場應對體系。

魏聖坤說，為了讓外國遊客能安心旅遊，我們將進一步進化觀光景點現場的安全管理，同時與警察、消防等相關機關密切合作，以迅速應對各類突發狀況。

魏聖坤說，為了讓台灣旅客能舒適的享受旅行，政府將即時提供旅客所需的安全資訊，打造安全、安心的旅遊環境。

同時，官方也提供數組電話，包含濟州旅遊資訊中心+82-64-740-6000、濟州旅遊投訴中心+82-1533-0082，及韓國觀光公社旅遊諮詢翻譯熱線1330，上班時間皆支援中文、英文及日文服務。

另外，旅客遊韓遇到狀況，報警打112、消防及急救打119。

濟州島 失蹤 觀光 南韓

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