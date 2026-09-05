鍘美藝術節散場「地面幾乎零垃圾」！主辦方驚呆：水準很高

「2026鍘美藝術節」首場暖身活動於4日在台南鹽水武廟登場，活動結束後，主辦團隊曬出現場散場不久的地面照片，畫面中幾乎看不到垃圾，不少觀眾離場前會主動整理座位周邊，甚至將垃圾集中後，再拿到報到處統一丟棄，讓他們忍不住大讚，「大家水準太高了啊！」。

主辦團隊在社群平台「Threads」分享幾張照片，是鍘美藝術節首場活動散場後的鹽水武廟地面，不僅非常整潔，觀眾還會將垃圾集中到報到區，讓他們直呼觀眾的自律行為，正好呼應「戲裡見公義，戲外有人情」的精神，也期待接下來5天的觀戲活動都能維持如此漂亮的散場景象。

貼文一出後，不少網友都大讚「大家的水準都好棒喔！！最棒的身教！還有最棒的文化」、「台南人這個素質太棒了吧」、「來看活動的大家水準真的都好高！」、「我們可以很驕傲的大聲說：這就是台南人的水準」、「感動的素質」、「地板在發光耶」、「台灣人的素質真的沒話說」。

此外，也有網友分享自身經驗，指出「台南人素質超讚，有塑膠椅的話，散場真的會自動自發收好」、「鹽水人很愛乾淨，很多年前我去鹽水看蜂炮，走過的街道都是活動後馬上被掃得清潔溜溜，那次真的讓我印象深刻」、「畢竟，在台南，如有提供塑膠椅，散場時慢一步可是就搶不到椅子可以收呢！」。

由民間發起的熱門文化盛事「2026臺南文藝負心運動之鍘美藝術節」，在9月4日於鹽水武廟舉辦熱鬧暖身場後，正式宣布活動將於9月18日至9月22日一連5天在臺南安平安億停車場盛大舉行！本次藝術節集結國內5大知名布袋戲與歌仔戲劇團，以傳統戲曲結合現代社會議題，邀請民眾免費到場體驗經典的廟口看戲與辦桌文化。