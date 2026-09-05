入秋首波東北季風下周抵達 微弱冷高壓逐漸南下…溫度降幅有限

東北季風下周三南下，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，下周二之前，台灣受到科羅旺颱風外圍風場影響，持續吹著較穩定的偏北風。下周三之後，隨著北方微弱冷高壓逐漸南下，首波東北季風將開始增強。󠀠

不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這一波涼冷空氣其實非常弱，溫度降幅相當有限，主要是夜晚、清晨會稍微變得舒適一些，約23、24度，平原空曠地區或許有機會22度，白天依然偏熱、可達30度。󠀠󠀠

中央氣象署近年已調整東北季風的定義，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，過去常以台北測站氣溫是否低於19度，作為東北季風影響的重要判斷依據；現在的定義已經不再只看溫度，只要大陸冷高壓南下，讓台灣吹起明顯的東北風，就可以稱為東北季風。所以「東北季風」4個字別直接跟「要變涼、要變冷了」畫上等號。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。