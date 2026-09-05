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塞爆…北宜國道客運快2小時才到原因曝光 通勤族氣炸

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
首都客運北宜線原行駛信義路右轉市府路再接基隆路進市府轉運站，新路線改走市府路替代道路的松仁路左轉松高路，再右轉基隆路進轉運站。此為松仁路與松高路口。記者林佳彣／攝影
首都客運北宜線原行駛信義路右轉市府路再接基隆路進市府轉運站，新路線改走市府路替代道路的松仁路左轉松高路，再右轉基隆路進轉運站。此為松仁路與松高路口。記者林佳彣／攝影

北宜交通便利，不少宜蘭居民選擇通勤台北工作。然而，北市府要求國道客運上周六起調整進入市區行車路線，加上連日大雨，多個路段大塞車，通勤族氣炸，抱怨通勤時間原1小時，如今拉長，一度塞車快2小時才到，直呼煩躁值要爆表了。市府允諾研議調整路口號誌秒數。

首都客運北宜線平日往返9000人次、周五至周日則有1.2萬人次，每日往返400至600個班次。宜蘭、羅東轉運站平日6時至8時尖峰時段平均3到6分鐘就有一班車往台北、礁溪轉運站8至10分也有一班；市府轉運站6個月台分別前往礁溪、宜蘭、羅東，周五17時至19時尖峰時段1小時可發車30個班次。

不過，北市公運處因應市民廣場改建、市府路將永久封閉，分階段調整國道客運、市區公車的市區行駛路線，8月29日起先調整國道客運。北宜線原行駛信義路右轉市府路再接基隆路進市府轉運站，新路線改走市府路替代道路的松仁路左轉松高路，再右轉基隆路進轉運站，原本台北101下車站就往前移至近捷運象山站的信義松仁路口。

新路線上路一周，宜蘭通勤族抱怨連連。有乘客直呼，以前1小時至80分鐘會到台北，這周得花80分鐘到2小時，真的快瘋掉；有乘客搭早上7時30分班次，還沒進北市就快90分鐘，進松仁路塞10分鐘，每天上班要有花100分鐘的心理準備；其他人無奈，以前台北101到轉運站只要5至10分鐘，現在新下車站到轉運站就塞了30分鐘。

有人點出塞車原因，國三進福德隧道前開始一路塞到進信義快速道路，進市區後的松仁路左轉松高路，車多時要等5、6個紅綠燈，時間自然拉長。

公運處長李昆振表示，近日行車時間比先前增加5至10分鐘，原因除了8月31日開學，也和松仁路左轉松高路的號誌秒數較長有關，整趟車程才會長達1小時10分以上，公運處將研議調整該處秒數，以利車行順暢；加上連日下雨，開車的人增加，車速放慢也影響行車速度。待下周好天氣時，公運處將再評估整體行車狀況，滾動式調整路線或站位。

首都客運總經理李建文表示，首都北宜線行駛在市區的路線最短、速度更快，是台北往返宜蘭運能最高的國道客運路線，配車120輛幾乎是一個小型客運公司的規模。

李建文說，配合市府政策調整新路線，原本只要從信義路右轉市府路，如今3次路口轉彎要等3個號誌，使得上午尖峰時段車輛進入台北市區到市府轉運站，平均增加20分鐘。他已向公運處反映，希望辦會勘來研議路口號誌，讓行車速度更順暢，也請旅客多加包涵，度過陣痛期。

首都客運北宜線8月29日起調整進入台北市區的行駛路線，市府轉運站現場可見公告。記者林佳彣／攝影
首都客運北宜線8月29日起調整進入台北市區的行駛路線，市府轉運站現場可見公告。記者林佳彣／攝影

北市公運處因應市民廣場改建，市府路將永久封閉，分階段調整國道客運、市區公車的市區行駛路線。此為市府路與松高路口。記者林佳彣／攝影
北市公運處因應市民廣場改建，市府路將永久封閉，分階段調整國道客運、市區公車的市區行駛路線。此為市府路與松高路口。記者林佳彣／攝影

北宜交通便利，不少宜蘭居民選擇通勤台北工作。此為宜蘭轉運站。記者林佳彣／攝影
北宜交通便利，不少宜蘭居民選擇通勤台北工作。此為宜蘭轉運站。記者林佳彣／攝影

首都客運北宜線平日往返9000人次、周五至周日則有1.2萬人次，每日往返400至600個班次。此為市府轉運站。記者林佳彣／攝影
首都客運北宜線平日往返9000人次、周五至周日則有1.2萬人次，每日往返400至600個班次。此為市府轉運站。記者林佳彣／攝影

國道客運 北宜 通勤族

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