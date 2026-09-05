「超級阿嬤」抗癌23年復發！化療照跑出國、管飯店 醫揭治療關鍵

「我才不要被乳癌卡關！」78歲張姓女企業家在5旬罹乳癌，為了孩子勇敢抗癌23年，沒想到去年復發，肝轉移四期，她不放棄希望，積極抗癌，目前接受化療，照常經營飯店、忙於運動社團和出國遊玩，誓言要當員工、家人堅強後盾，還要資助金孫出國留學。

張女昨在中國醫藥大學附設醫院乳房醫學中心副院長劉良智等人的陪同下，出面鼓勵癌友，不要放棄希望，現在醫療發達，化療藥物副作用減少很多，她期許繼續當有能量的自己，好好生活，化療期間如常工作、生活，日子過得充實順心，就會忘了憂愁。

劉良智說明，張婦原本罹患預後較好的「荷爾蒙陽性」1期乳癌，手術及口服抗荷爾蒙藥物治療5年，由於此種乳癌潛藏晚期復發風險，她定期追蹤，去年發現乳癌復發且轉移到肝臟，接受第二線的抗荷蒙藥物治療效果不佳，肝腫瘤變大到4、5公分。

劉良智指出，張婦因乳癌型別病理變異成「HER2弱陽性」，選擇自費新一代抗體藥物複合體ADC，結合標靶和化療，精準治療，治療逾半年已成功縮小腫瘤，穩定控制病情，副作用也少，持續工作及出遊。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，過去乳癌HER2分類僅有HER2陽性與陰性的二分法，讓許多面臨治療瓶頸的病友陷入困境，如今國際權威治療指引將新一代ADC列為HER2弱陽性乳癌的推薦治療，開治療契機，健保已在2年前有條件給付HER2陽性病患，也希望能進一步開放弱陽性病患。