科羅旺在沖繩打轉再往九州路徑罕見 南部下周一放晴、東北季風將抵達

周末天氣溼答答。中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，今明兩天科羅旺颱風外圍雲系影響，環境偏北風，迎風面的北部相對容易下雨，其他地區有局部降雨機會，明天以午後降雨為主。預計外圍雲系影響到明天，下周一、下周二整體降雨有逐漸減少趨勢。

不過，他說，下周三至下周五隨著東北季風增強，北部、東半部地區降雨又有增多趨勢，高溫下降一點，至於中南部上半天多雲到晴、局部午後雷陣雨的天氣型態。

鄭傑仁表示，中南部地區整個降雨未來一段時間比前陣子明顯減少，不過北部地區留意整體降雨有時候多、有時候少的狀況。

科羅旺颱風未來一段時間將在琉球附近打轉，鄭傑仁表示，它的外圍雲系影響之下，台灣附近是偏北風的天氣型態，雲隨著外圍的偏北風不時進入台灣陸地，導致今天清晨至目前桃園以北地區，尤其基隆北海岸，不定時降雨，雨過了為多雲天氣。至於其他地方，雲量也稍微偏多一些。

鄭傑仁說，科羅旺颱風的深對流在它的東北側，整體來說結構沒有太好，可能受到環境垂直風切影響。強度發展目前仍是輕度颱風，未來要發展的機會也不高。

颱風路徑方面，他說，科羅旺颱風短期內會往南，甚至往東南方向，在琉球附近海面稍微打轉，並且在明天、下周一逐漸北轉，接近日本九州一帶。提醒民眾，今天起未來2、3天，前往沖繩、九州、四國附近，要留意航班和天氣資訊。

「科羅旺颱風打轉路徑相對而言罕見」，鄭傑仁表示，主要它是在大範圍低壓帶中，所以導引它的氣流，因為高壓偏弱，它隨的大低壓帶的環流打轉或繞圈現象，和之前的沙德爾颱風有類似情形。

天氣現況，他說，今天偏北風，回波從清晨到現在不時進入北部陸地，特別是基隆北海岸、北部山區、大台北盆地，這些地方有一陣陣雨，雨下得有時候比較急一些，但過了之後偶爾可見藍天。因為今天水氣還是比較多，其他地方不定時有短暫降雨，午後降雨會比較明顯。

今天天氣，鄭傑仁表示，各地有局部短暫陣雨，中午過後各地山區有局部大雨發生。雨比較多的地方在嘉義以南，白天熱力作用和環境水氣交互作用，午後降雨會有慢慢增多趨勢。各地高溫普遍在29至31度之間；宜蘭地區溫度會稍高一些，可能到32度，主要是偏北風越過雪山山脈，沉降宜蘭平地，有時候讓溫度偏高一些，但不會太過極端。

未來天氣變化，鄭傑仁說，明天科羅旺颱風還在琉球附近打轉，到下周一晚上慢慢減弱為熱帶性低氣壓，順著導引氣流逐漸接近日本九州一帶。

他說，台灣附近下周二開始北邊高壓慢慢往南下，導致東北風前緣有慢慢接近台灣的趨勢。因此到下周三，東北季風前緣慢慢到台灣附近之後，整體風向慢慢轉成偏東北風。高壓和冬季的冷高壓相對而言比較沒這麼強，屆時整體降溫幅度可能有限，北部、宜蘭、花蓮高溫可能稍微下降一些，其他地方感受上沒有太大差異。風向偏東北風，北部、東半部是迎風面，其他地方局部午後雷陣雨為主。

降雨趨勢，鄭傑仁表示，今晚到明天，留意颱風外圍雲系影響之下，北部地區可能有局部大雨發生，其他地方主要以花東地區和中南部山區可能有午後局部較大雨勢發生機會。整體水氣量在下周一稍微減少一些，只剩下迎風面的北部、宜蘭有零星降雨機會。花東地區、其他山區有局部午後雷陣雨，不過整體降雨範圍或量質比周末兩天更為減少。

鄭傑仁說，下周二環境偏北風，不過環境水氣量更為減少，各地大致上是多雲到晴天氣，只有山區有零星午後雷陣雨。下周三之後，東北季風增強，下周四、下周五東北季風影響，北部、東半部地區又開始有局部下雨機會，其他地方為局部午後雷陣雨為主。

明天之前，留意科羅旺颱風外圍雲系影響之下，天氣上比較不穩定，尤其北部地區容易下雨。鄭傑仁表示，今晚到明天一整天，北部地區留意可能有局部大雨發生機會。其他地方降雨可能是集中在午後為主，可能有局部較大雨勢，甚至有局部大雨發生。

鄭傑仁表示，下周一、下周二降雨減少，下周三之後東北季風增強及影響之下，北部和東半部降雨又有增多趨勢。今明兩天基隆北海岸、宜蘭、花蓮的沿海地區，可能還是有長浪發生。周末兩天，海邊活動要特別注意安全。

昨天基隆暖暖日累積雨量279毫米。鄭傑仁表示，昨天環境水氣比較多，加上昨天有風向和水氣輻合在北海岸，導致降雨比較明顯。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供