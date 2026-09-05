運動30分鐘爽拿50元！他抓1漏洞「如何判斷真偽」？網齊嘆：自由心證

運動部9月1日起推出「揮汗有禮」活動，民眾只要完成單次運動30分鐘、單日走滿8000步等指定任務，並上傳運動紀錄，經審核通過後即可獲得50元獎勵。不過，有網友注意到，上傳的運動截圖似乎無法確認是否由本人完成，好奇若有人拿朋友的運動紀錄來申請，審核人員究竟要如何判斷真偽？

這名網友在社群平台「Threads」表示，活動本意雖然良善，但現行的截圖審核方式仍讓他有些疑問，好奇「如果有人用別人的截圖，審核人員怎麼會知道？」，認為相關機制若能再嚴謹一些會更好。

貼文一出後，不少網友都表示「如果一個禮拜50塊也要貪，真的不知說什麼了」、「重點是要養成運動的習慣」、「目的是鼓勵全民養成運動的習慣，健康是自己的」、「自由心證，活動是給你誘因，培養運動習慣，切勿扭曲這個善念」、「用別人的截圖要幹嘛，概念是鼓勵運動，一周50元也要貪」、「如果要這種方法，也只能說無言了，畢竟身體是自己的」、「自由心證吧，有運動到才是本體」。

此外，也有網友回應「就算有人造假，只要有人因為這個契機去運動，那這個活動就成功了」、「如果有需要騙這50元來吃雞肉喝豆漿的，就給他吧」、「一周50元而已，鼓勵遠比防弊重要」。

事實上，不少民眾抱怨上傳運動紀錄後審核卻未過關，不知問題到底出在哪裡？對此，運動部在臉書提醒，運動APP數據截圖需要包含「運動日期(月、日)」、「達標運動數值」、「手機完整截圖」，若裁切手機畫面或拼貼截圖、上傳非運動 APP原始紀錄截圖、上傳健身房或運動中心等運動場館之進出紀錄、上傳圖片日期、時間或運動數據為手動填寫，非由運動APP自動產生之原始紀錄，均會審核失敗。