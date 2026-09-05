獨／電子煙回收桶9月8日上路 國健署：絕不會前手丟、後頭抓

以電子煙為載具的新興毒品「喪屍煙彈」已奪走多條性命，電子煙也因香甜風味等悄悄進入校園。現行法令雖禁止使用電子煙，持有卻無罰則，行政院日前修正「菸害防制法」，首度將持有納管，最高可罰十萬元。新法尚待立法院三讀，國健署擬於9月8日起，優先於全台22縣市公家機關設置電子煙回收桶，鼓勵民眾主動繳回。

立法院7月審查「菸害防制法」部分條文修正草案時，朝野對「持有電子煙」納入行政罰已有共識。衛福部規畫，新制上路後給予一個月緩衝期，讓民眾能處理手中電子煙，避免因持有遭罰。為此，國健署提前建置電子煙回收機制，目前已完成回收桶設計，並陸續配送至全台各縣市衛生局、衛生所及公家機關等據點，預計9月8日起開放民眾繳回電子煙。

國健署菸害防制組長羅素英表示，電子煙回收桶採「只進不出」設計，集滿後將統一銷毀；目前規畫設於公家機關人潮往來較多處，並由現場志工協助引導丟棄，同時宣導電子煙的危害。

先前有立委質疑，民眾主動繳回電子煙，是否可能反遭執法單位開罰。羅素英表示，電子煙依現行「菸害防制法」已全面禁止，但「持有」須待修法三讀通過、正式施行後才納入處罰，且新制上路後仍規畫一個月緩衝期，現階段採正向鼓勵方式，引導民眾主動處理手中既有電子煙。

羅素英表示，設置專用回收桶也有安全考量。電子煙含鋰電池、煙油等組件，若直接丟入一般垃圾，經垃圾車擠壓、壓縮，恐造成電池起火、爆炸或煙油外洩，因此將透過固定據點集中回收，再統一妥善處理。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，對國健署設置電子煙回收桶要給予正向鼓勵，「菸害防制法」2023年3月上路後，電子煙就是全面禁止產品，但「持有」本身沒有罰則，造成執法上的缺口，尤其在校園更加明顯。即使教師發現學生疑似持有電子煙，實際處置仍受到限制，不少老師只能將違規的電子煙蒐集在抽屜，也不知該如何處置。

林清麗說，電子煙回收桶設置後，相信會收到不少電子煙，畢竟過去苗栗曾有高中職校園一次查獲約30支電子煙載具，若沒有任何人主動繳回，才是不符合現實。電子煙回收桶設置後，政府也應該多加宣導可丟棄電子煙的地點，以及新法上路的罰則，更有助於避免民眾違法使用。

林清麗也呼籲，菸害防制法相關修法於立法院既然已有高度共識，立委們應盡速完成後續協商及修法程序，避免電子煙在法律禁止販售、供應及使用之下，卻因持有端缺乏罰則，持續留下執法漏洞。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康