台南地下化將通車 台鐵開出7名約雇職缺 負責引導旅客

今、明兩天科羅旺颱風外圍雲系影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天白天水氣還不多，迎風面的竹苗以北到宜蘭地區有局部短暫陣雨，午後在中南部山區、花東地區有熱對流發展帶來雷雨機會，熱對流發展的地方仍可能有局部較大雨勢出現的情況。今晚起颱風外圍北風到西北風帶來的水氣有增多的趨勢，竹苗以北到宜蘭一帶仍將持續有短暫陣雨。

2026-09-05 09:27