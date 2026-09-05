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台南地下化將通車 台鐵開出7名約雇職缺 負責引導旅客
南鐵地下化第一階段進入收尾，新站「台南地下站」傳出10月18日啟用，為因應動線轉換，需有人力引導旅客，台鐵一次開出7名職缺，聘僱期為期一年多，薪資以每月最低工資計算2萬9500元。
台南地下站預計在10月中旬正式通車，配合地下站啟用，台鐵開出7名約雇人員職缺，採分階段聘僱，第一階段10月1日起至11月底、續約12月起至明年11月底，總期間1年1個月。
台鐵徵選公告指出，聘僱人員需有高中職以上學歷，主要辦理車站站務工作，工時採彈性早晚班，需配合輪班。錄取人員隸屬台南火車站地下化施工單位，任職期間不得於台鐵公司擔任其他職務。
台鐵公司表示，增聘人力是為了因應台南車站地下化切換工程，及未來新站啟用初期引導人力需求。主要業務為通車後初期，需人力於古蹟車站（現台南站）引導乘客前往台南新站（地下站）。
台鐵公司說，人員將分成3人配置在1號出入口、3人配置在3號出入口3，1人在銜接棧道，共7名人力。
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