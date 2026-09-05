15歲血脂爆表破500！醫師沒開藥下令戒「1物」 3個月狂降至90

飲食很重要！腎臟科醫師江守山分享一起國中生案例，患者外表看起來並不肥胖，抽血檢查卻發現三酸甘油酯飆破500mg/dL，讓陪同就醫的父母十分擔心。年紀輕輕卻出現嚴重超標的血脂數值，家長一度擔心是否需要趕緊用藥控制。不過，江守山發現，因為孩子每天喝2杯手搖飲，結果最後不用吃一顆藥，「靠1招」3個月指數就降到正常值。

江守山醫師在節目《小宇宙大爆發》中透露，詢問國中生的生活習慣後，發現他平常每天都會喝2杯手搖飲，而且選擇的全都是全糖。江守山表示，手搖飲店為了製作便利，常會使用高果糖糖漿作為甜味來源，而大量攝取精製糖可能促使三酸甘油酯升高。由於孩子的父母平時給予較充裕的零用錢，讓他養成頻繁購買手搖飲的習慣，長期下來也可能成為血脂異常的重要因素。

為了改善過高的數值，江守山並沒有立即替孩子開藥，而是先從飲食習慣著手，要求他戒掉全糖飲料，甚至連半糖都不能喝。經過約3個月的飲食調整後，原本500多mg/dL的三酸甘油酯大幅下降，最後來到接近90mg/dL，已回到正常範圍。整個過程中，患者沒有服用任何降血脂藥物，單靠改變飲食習慣就讓檢查數值出現明顯改善。

江守山指出，這起案例也提醒大家，血脂異常並非只會出現在外表肥胖的人身上，日常飲食同樣可能對血脂造成影響。尤其精製糖攝取過量時，更應留意相關風險。若能及早發現問題並調整飲食與生活習慣，部分情況下確實有機會在不使用藥物的狀況下改善血脂。