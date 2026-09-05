快訊

獨／電子煙回收桶9月8日上路 國健署：絕不會前手丟、後頭抓

非洲被縮小457年！聯合國表決換世界地圖 美國轟正事不做唯一反對

代理撐場／素人教師站穩講台 為何喜歡教學仍要離開？

聽新聞
0:00 / 0:00

科羅旺路徑太離奇 今明離台最近恐大雨 下周三入秋首波東北季風南下

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天午後在中南部山區、花東地區有熱對流發展帶來雷雨機會，晚起水氣增多，竹苗以北到宜蘭一帶仍將持續有短暫陣雨。聯合報系資料照
今天午後在中南部山區、花東地區有熱對流發展帶來雷雨機會，晚起水氣增多，竹苗以北到宜蘭一帶仍將持續有短暫陣雨。聯合報系資料照

今、明兩天科羅旺颱風外圍雲系影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天白天水氣還不多，迎風面的竹苗以北到宜蘭地區有局部短暫陣雨，午後在中南部山區、花東地區有熱對流發展帶來雷雨機會，熱對流發展的地方仍可能有局部較大雨勢出現的情況。今晚起颱風外圍北風到西北風帶來的水氣有增多的趨勢，竹苗以北到宜蘭一帶仍將持續有短暫陣雨。

他說，輕颱科羅旺受到季風低壓環流的引導，昨天下午開始折返回頭，轉向偏南到西南方向移動，一路搖搖擺擺南下，朝向琉球那霸以西的海面靠近。後續可能再以逆時針方向迴轉，繞過琉球那霸以南之後，回到琉球東南方海面，然後再重新北上趨向西日本移動。

「等於是圍繞著琉球群島，繞了一大圈之後，再往西日本靠近，路徑相當曲折離奇」，至於背後原因，吳聖宇表示，因為太平洋高壓對此颱風沒有明顯的引導力量，反而是環境背景中潛在的季風低壓環流成了主導力量，因此才有這種順著低壓環流逆時針繞圈圈的路徑出現，跟先前沙德爾颱風的情況可說是異曲同工。

今明兩天，科羅旺颱風在經過琉球那霸以西、以南這一段過程，吳聖宇表示，將是它離台灣相對最接近的時間點，雖然颱風本身跟台灣之間還有一段距離，不過外圍環流的偏北到西北風已經可以影響到台灣。

吳聖宇說，明天颱風外圍的偏北到西北風影響較大，水氣也最多，台中彰化以北到宜蘭一帶有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機會，白天陸地上有熱對流發展，中南部山區、花東地區受影響較大，熱對流發展的地區也會有局部較大雨勢出現的可能性。降雨機會較低的地方是雲林以南到南部平地一帶，受颱風外圍環流影響的情況相對較為不明顯。

下周一、下周二科羅旺颱風重新北上，趨向西日本，吳聖宇說，強度也有減弱的趨勢，距離台灣較遠，台灣附近雖然還是偏北風環境，不過水氣會減少下來，天氣也趨於穩定。

他預估，下周一上午北部雲量較多，中南部多雲到晴，花東及恆春半島仍有局部短暫陣雨，午後因熱對流發展，中南部山區及花東地區有熱對流雷雨發生機會，熱對流發展的區域仍有局部較大雨勢。晚間大致為多雲到晴天氣，花東仍有局部短暫陣雨。

下周二水氣會更為減少，吳聖宇說，上午各地大致為多雲到晴，午後因熱對流發展，中南部山區、花東地區有短暫雷陣雨，仍可能有局部較大雨勢發生機會，晚間熱對流消散，各地大致為多雲到晴天氣。

吳聖宇表示，下周三到下周四，入秋後第一波東北季風南下，強度很弱。下周三新竹以北到宜蘭，有迎風面短暫陣雨，中南部山區、花東地區仍有午後熱對流雷雨機會，苗栗以南的中南部平地大致為多雲到晴。下周四東北季風帶來的水氣較增多，新竹以北到宜蘭、花蓮一帶有迎風面短暫陣雨，中南部山區午後仍有局部熱對流雷雨。

溫度方面，他說，受到東北風環境影響，各地白天高溫都不高，北部、東北部約28至30度，中南部及花東高溫仍有機會超過30度，夜晚清晨在中北部、東北部低溫約23至24度，南部及花東地區低溫24至26度間，還沒有很明顯的涼意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

輕颱科羅旺路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
輕颱科羅旺路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

東北季風 雷雨 宜蘭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

南部終於出太陽了 雨帶卡在北台灣…專家示警4縣市留意強降雨

大雷雨狂炸北台灣原因曝 下周一全台陸續轉晴 科羅旺將從琉球轉向日本

對流雨帶今卡在北台灣…科羅旺颱風下周往日本九州 這天東北季風南下

周日水氣略減！科羅旺颱風發威到周末 下周迎今年首波東北季風

相關新聞

台南地下化將通車 台鐵開出7名約雇職缺 負責引導旅客

南鐵地下化第一階段進入收尾，新站「台南地下站」傳出10月18日啟用，為因應動線轉換，需有人力引導旅客，台鐵一次開出7名職缺，聘僱期為期一年多，薪資以每月最低工資計算2萬9500元。

年用量逾20萬劑化療藥 驚傳9件過敏反應危急性命 食藥署要求加註警語

用於非小細胞肺癌、乳癌等多種癌症的化療藥物太平洋紫杉醇（paclitaxel），竟有危及病人性病風險。衛福部食藥署截至今年4月18日止，累計接獲28件疑似使用含蓖麻油溶劑之paclitaxel成分藥品後發生嚴重過敏反應案件，其中9件危及性命、5件導致病人住院或延長住院，14件留下永久性傷害，為此，近期公告全台共7張同成分藥品許可證，需變更仿單內容，增加過敏反應警訊。

百年榮景成廢墟！高架橋下的連署 想重回關渡宮進香路

俗語「南有北港媽、北有關渡媽」說明關渡宮在北部媽祖信仰重要性，「請關渡媽」節慶更依文資法獲登錄為重要民俗。不過關渡宮的傳統進香路線，已在上世紀末隨大度路拓寬改變，老家在關渡的中研院台灣史學者黃富三近來疾呼應恢復過往，並發動連署期望居民響應。

15歲血脂爆表破500！醫師沒開藥下令戒「1物」 3個月狂降至90

飲食很重要！腎臟科醫師江守山分享一起國中生案例，患者外表看起來並不肥胖，抽血檢查卻發現三酸甘油酯飆破500 mg/dL，讓陪同就醫的父母十分擔心。年紀輕輕卻出現嚴重超標的血脂數值，家長一度擔心是否需要趕緊用藥控制。不過，江守山發現，因為孩子每天喝2杯手搖飲，結果最後不用吃一顆藥，「靠1招」3個月指數就降到正常值。

科羅旺路徑太離奇 今明離台最近恐大雨 下周三入秋首波東北季風南下

今、明兩天科羅旺颱風外圍雲系影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天白天水氣還不多，迎風面的竹苗以北到宜蘭地區有局部短暫陣雨，午後在中南部山區、花東地區有熱對流發展帶來雷雨機會，熱對流發展的地方仍可能有局部較大雨勢出現的情況。今晚起颱風外圍北風到西北風帶來的水氣有增多的趨勢，竹苗以北到宜蘭一帶仍將持續有短暫陣雨。

15歲踢奧運金牌 陳怡安學跆拳道是因為一家「安親班」

15歲初登奧運殿堂就一舉踢下台灣第一面奧運金牌，178公分的陳怡安轟動全台，家裡還收到大量粉絲信件，儼然成為第一代「跆拳道女神」；4年後巴塞隆納奧運再度登頂，寫下台灣運動史上第一位完成奧運連霸的輝煌紀錄。看似順遂的選手生涯，2000年雪梨奧運前她卻重重摔了一跤，選拔失利讓她陷入低潮許久，但與傷痛和解後，除成了創業家也再度參與奧運，曾任冬季青年奧運中華代表團領隊，現任中華奧會性別平等委員會主委，退役後的人生和金牌一樣閃耀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。