科羅旺路徑太離奇 今明離台最近恐大雨 下周三入秋首波東北季風南下

今、明兩天科羅旺颱風外圍雲系影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天白天水氣還不多，迎風面的竹苗以北到宜蘭地區有局部短暫陣雨，午後在中南部山區、花東地區有熱對流發展帶來雷雨機會，熱對流發展的地方仍可能有局部較大雨勢出現的情況。今晚起颱風外圍北風到西北風帶來的水氣有增多的趨勢，竹苗以北到宜蘭一帶仍將持續有短暫陣雨。

他說，輕颱科羅旺受到季風低壓環流的引導，昨天下午開始折返回頭，轉向偏南到西南方向移動，一路搖搖擺擺南下，朝向琉球那霸以西的海面靠近。後續可能再以逆時針方向迴轉，繞過琉球那霸以南之後，回到琉球東南方海面，然後再重新北上趨向西日本移動。

「等於是圍繞著琉球群島，繞了一大圈之後，再往西日本靠近，路徑相當曲折離奇」，至於背後原因，吳聖宇表示，因為太平洋高壓對此颱風沒有明顯的引導力量，反而是環境背景中潛在的季風低壓環流成了主導力量，因此才有這種順著低壓環流逆時針繞圈圈的路徑出現，跟先前沙德爾颱風的情況可說是異曲同工。

今明兩天，科羅旺颱風在經過琉球那霸以西、以南這一段過程，吳聖宇表示，將是它離台灣相對最接近的時間點，雖然颱風本身跟台灣之間還有一段距離，不過外圍環流的偏北到西北風已經可以影響到台灣。

吳聖宇說，明天颱風外圍的偏北到西北風影響較大，水氣也最多，台中彰化以北到宜蘭一帶有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機會，白天陸地上有熱對流發展，中南部山區、花東地區受影響較大，熱對流發展的地區也會有局部較大雨勢出現的可能性。降雨機會較低的地方是雲林以南到南部平地一帶，受颱風外圍環流影響的情況相對較為不明顯。

下周一、下周二科羅旺颱風重新北上，趨向西日本，吳聖宇說，強度也有減弱的趨勢，距離台灣較遠，台灣附近雖然還是偏北風環境，不過水氣會減少下來，天氣也趨於穩定。

他預估，下周一上午北部雲量較多，中南部多雲到晴，花東及恆春半島仍有局部短暫陣雨，午後因熱對流發展，中南部山區及花東地區有熱對流雷雨發生機會，熱對流發展的區域仍有局部較大雨勢。晚間大致為多雲到晴天氣，花東仍有局部短暫陣雨。

下周二水氣會更為減少，吳聖宇說，上午各地大致為多雲到晴，午後因熱對流發展，中南部山區、花東地區有短暫雷陣雨，仍可能有局部較大雨勢發生機會，晚間熱對流消散，各地大致為多雲到晴天氣。

吳聖宇表示，下周三到下周四，入秋後第一波東北季風南下，強度很弱。下周三新竹以北到宜蘭，有迎風面短暫陣雨，中南部山區、花東地區仍有午後熱對流雷雨機會，苗栗以南的中南部平地大致為多雲到晴。下周四東北季風帶來的水氣較增多，新竹以北到宜蘭、花蓮一帶有迎風面短暫陣雨，中南部山區午後仍有局部熱對流雷雨。

溫度方面，他說，受到東北風環境影響，各地白天高溫都不高，北部、東北部約28至30度，中南部及花東高溫仍有機會超過30度，夜晚清晨在中北部、東北部低溫約23至24度，南部及花東地區低溫24至26度間，還沒有很明顯的涼意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。