今年8月台灣氣候回顧 氣溫正常、降雨偏多 高雄為同期最多雨

今晨各地區仍有局部短暫降雨，北部及山區較明顯。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今明兩天各地區偶有局部短暫降雨的機率，北部及午後山區降雨較明顯，有局部對流發展的機率，應注意其所伴隨的雷擊、強風、瞬間強降雨。

2026-09-05 05:30