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今年8月台灣氣候回顧 氣溫正常、降雨偏多 高雄為同期最多雨
中央氣象署發布今年8月台灣氣候重點回顧，「報氣候-中央氣象署」臉書粉專表示，氣溫正常，降雨偏多。高雄站為同期最多雨，台南站為同期次多雨，恆春站為同期第3多雨，蘭嶼站為同期第4多雨。
氣象署表示，8月初受太平洋高壓影響，氣溫偏高。8月中旬起接連受颱風、低壓帶及西南氣流影響，各地雨勢顯著、氣溫明顯偏低。平均氣溫方面，8月平均28.6度，氣候平均值28.6度，與氣候值相同。累積高溫日數，統計8月最高氣溫>=35度的天數，平均3.2天，氣候平均值3.6天，較氣候值少0.4天。
累積雨量，平均561.8毫米，氣候平均值（中位數）304.4毫米，較氣候值多257.4毫米。降雨日數，平均16.0天，氣候平均值13.3天，較氣候值多2.7天。嘉義站達同期第4多。
氣象署表示，8月8日至9日白海豚颱風外圍環流為中部以北帶來明顯降雨；中旬至下旬受低壓帶、西南氣流及熱帶性低氣壓影響，各地天氣不穩定，降雨以午後對流為主，西南部雨勢尤其顯著。新竹以北、西南部及東半部雨量偏多。
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