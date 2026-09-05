快訊

蘋果發表會前祭手機優惠！iPhone 17 Pro Max省4千 三星S25下殺近萬元

不算戰爭？川普稱美伊衝突「小事一樁」 又揚言轟鎬山

科羅旺長大了 鄭明典曝1特徵：颱風和東北季風共伴 正影響日本

聽新聞
0:00 / 0:00

今年8月台灣氣候回顧 氣溫正常、降雨偏多 高雄為同期最多雨

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今年8月台灣氣候監測。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
今年8月台灣氣候監測。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布今年8月台灣氣候重點回顧，「報氣候-中央氣象署」臉書粉專表示，氣溫正常，降雨偏多。高雄站為同期最多雨，台南站為同期次多雨，恆春站為同期第3多雨，蘭嶼站為同期第4多雨。

氣象署表示，8月初受太平洋高壓影響，氣溫偏高。8月中旬起接連受颱風、低壓帶及西南氣流影響，各地雨勢顯著、氣溫明顯偏低。平均氣溫方面，8月平均28.6度，氣候平均值28.6度，與氣候值相同。累積高溫日數，統計8月最高氣溫>=35度的天數，平均3.2天，氣候平均值3.6天，較氣候值少0.4天。

累積雨量，平均561.8毫米，氣候平均值（中位數）304.4毫米，較氣候值多257.4毫米。降雨日數，平均16.0天，氣候平均值13.3天，較氣候值多2.7天。嘉義站達同期第4多。

氣象署表示，8月8日至9日白海豚颱風外圍環流為中部以北帶來明顯降雨；中旬至下旬受低壓帶、西南氣流及熱帶性低氣壓影響，各地天氣不穩定，降雨以午後對流為主，西南部雨勢尤其顯著。新竹以北、西南部及東半部雨量偏多。

今年8月台灣氣候回顧。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
今年8月台灣氣候回顧。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

氣溫 高雄 西南氣流

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

基隆暖暖累積雨量262.5毫米最多 氣象署：明大台北防大雨

高雄、屏東連下近20天雨！5地累積總雨量驚人 專家指這天起停止機會大

周末北部雨勢持續 下周首波東北季風報到

台南8月降雨百餘年來歷史次高 抽水量相當1座南化水庫

相關新聞

科羅旺長大了 鄭明典曝1特徵：颱風和東北季風共伴 正影響日本

根據中央氣象署資料，輕度颱風科羅旺今天凌晨2時的中心位置在那霸北北西方250公里海面上（台北東北方660公里海面上），以每小時14公里速度，向南轉南南東進行。在琉球附近海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

今年8月台灣氣候回顧 氣溫正常、降雨偏多 高雄為同期最多雨

中央氣象署發布今年8月台灣氣候重點回顧，「報氣候-中央氣象署」臉書粉專表示，氣溫正常，降雨偏多。高雄站為同期最多雨，台南站為同期次多雨，恆春站為同期第3多雨，蘭嶼站為同期第4多雨。

秋季強聖嬰 專家：不一定很多侵台颱 強度有更大機會成為中颱或強颱

NOAA最新評估，今年秋季可能發展成非常強的聖嬰事件。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，9至10月之後的ENSO強度，可能是今年秋季颱風活動的重要背景。除了西北太平洋海溫持續偏高、海洋熱含量值偏大、秋季中高緯度環流開始活躍等關鍵因素之外；預期聖嬰發展程度也會使得颱風的生成位置、強度增強，甚至路徑轉向成為劇烈天氣的影響變數。

赴日民眾注意 科羅旺二度侵襲沖繩 粉專：將再迴轉朝日本九州、四國

科羅旺颱風目前位於日本沖繩北方海面上。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，受到大低壓帶環流影響，科羅旺颱風已經開始迴轉二度侵襲日本沖繩，之後再迴轉朝日本九州、四國間前進。

未來2周天氣展望…漸有秋意 氣溫轉涼

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周期初受低壓帶影響，各地有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機會。期中後至第2周，主要受東北風影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

花東大雨 吳德榮：今明對流發展 南台灣下周一起放晴

今晨各地區仍有局部短暫降雨，北部及山區較明顯。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今明兩天各地區偶有局部短暫降雨的機率，北部及午後山區降雨較明顯，有局部對流發展的機率，應注意其所伴隨的雷擊、強風、瞬間強降雨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。