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秋季強聖嬰 專家：不一定很多侵台颱 強度有更大機會成為中颱或強颱

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
颱風的強度風險比數量風險更值得注意。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
颱風的強度風險比數量風險更值得注意。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

NOAA最新評估，今年秋季可能發展成非常強的聖嬰事件。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，9至10月之後的ENSO強度，可能是今年秋季颱風活動的重要背景。除了西北太平洋海溫持續偏高、海洋熱含量值偏大、秋季中高緯度環流開始活躍等關鍵因素之外；預期聖嬰發展程度也會使得颱風的生成位置、強度增強，甚至路徑轉向成為劇烈天氣的影響變數。

他說，最新研究甚至指出，ENSO的演變速度，與秋季熱帶氣旋快速增強（RI）發生位置，具有可預測關係。今年比較可能出現的風險型態，不一定是很多颱風一直不斷往台灣來。而可能是，生成數量正常、甚至偏少，但其中個別颱風在有利海洋與大氣環境下，快速增強，有更大機會成為中度颱風或強烈颱風。

今年的季節預測也有研究指出，聖嬰對西北太平洋颱風生成總數的影響並不一定大，但對生成位置與強度分布比較重要。

聖嬰現象，對西北太平洋颱風生成總數及侵台颱風總數的影響，其實不大。林得恩說，比較明顯的是，由於颱風生成位置東移，在海上生命期增長，也使得颱風平均強度略增。所以今年真正值得關注的是，颱風的「強度風險」要比「數量風險」更值得注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 侵台 老師

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