未來2周天氣展望…漸有秋意 氣溫轉涼

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周期初受低壓帶影響，各地有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機會。期中後至第2周，主要受東北風影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

近期西北太平洋熱帶擾動活躍，預報不確定性大，隨時留意氣象署發布的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。