花東大雨 吳德榮：今明對流發展 南台灣下周一起放晴

今晨各地區仍有局部短暫降雨，北部及山區較明顯。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今明兩天各地區偶有局部短暫降雨的機率，北部及午後山區降雨較明顯，有局部對流發展的機率，應注意其所伴隨的雷擊、強風、瞬間強降雨。

溫度方面，今天北部23至32度、中部24至35度、南部24至35度、東部24至34度。

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率。

關於颱風消息，吳德榮表示，輕颱科羅旺在大低壓環流内，受其導引，逆時鐘而行，於琉球附近向南移動，繼續轉向打轉，路徑不確定性很大。

他說，下周一白天起至下周三， 大低壓環流逐漸往台灣東方海面調整。盛行東北風，但水氣不多，大氣也較穩定。迎風面北部雲量多，偶有局部短暫降雨，背風面晴時多雲。結束連日多雨的天氣型態。下周四、下周五，東北風的水氣漸增，北部、東半部的局部短暫雨增多，背風面持續晴朗穩定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。