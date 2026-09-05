橘世代／【在社區安老】便利商店 變身社區的客廳

在文山共生之家，志工每天會帶著住民使用健走杖在社區巷弄散步、進行生活復能，長輩散步的中繼站常是鄰近的全家便利商店順輝店，每次到就會在店內喝咖啡聊天，與店員也逐漸熟絡。住民江大哥更會在喝咖啡後，索取咖啡渣，帶回共生之家的菜園做堆肥。

「順輝店」是全家第一間共生社區友善概念店，除了店員友善與長輩互動，更具體地在櫃檯設置拐杖夾、歡迎借用老花眼鏡放大鏡與血壓計、提供吃素與無咖啡因的飲食資訊，還有布告欄提供鄰里資訊及長照資源。「全家」與「鄰里123共生協會」聯手，挑選廿家店鋪作為共生社區的友善概念店。

「全家」公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，全家一直關注超高齡的議題，內部常常省思「高齡議題那麼多，什麼是非我們不可的？」「共生社區」強調多方互助的生活支持生態系，正是密布社區的便利商店便可以努力的方向。

全家便利商店董事長葉榮廷分享自己九十歲的母親獨自住在台南鄉下。雖然媽媽身邊並不缺專業醫療與長照資源，「但如果附近的那棵『大榕樹』還在，媽媽的生活應該會過得變得很不一樣。」

葉榮廷說，小時候家鄉那棵大樹，不只是村民聚集泡茶聊天的社交中心，更是鄰里互助解決生活大小事的平台，「全家想替代那棵大樹，成為鄰里需要的實體空間。」葉榮廷以此期許，將便利商店定位為社區的溫暖客廳，透過滿足「長輩需求（陪伴與放鬆）」、「晚輩需求（提供孝親資源）」及「社區照顧媒合」三個面向，承接起超高齡社會的支持網絡。