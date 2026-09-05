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橘世代／【在社區安老】共生之家 像家的中繼站

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
「文山共生之家」承接許多家庭「出院準備」的任務，讓被照顧者長出力量，有能力面對日常生活。圖為住民水生阿公（右）和志工玩乒乓球。記者胡經周／攝影
「文山共生之家」承接許多家庭「出院準備」的任務，讓被照顧者長出力量，有能力面對日常生活。圖為住民水生阿公（右）和志工玩乒乓球。記者胡經周／攝影

到「文山共生之家」時剛好是「Richard上菜」時間，Richard正在做下周國外賓客參訪時的點心，其他住民、志工照服員、工作人員圍著他試吃。記者與多數初次踏進此處的人一樣，觀看大家互動一陣子後，忍不住問：「到底誰是住民？」

年近七十的Richard是美籍人士，四十年前來台，曾任電腦公司業務主管，熱愛烹飪的他退休後與妻子在天母經營小點心生意，去年起因酒精戒斷症狀、小腦萎縮及輕度認知障礙，出現日夜顛倒、半夜咆哮症狀。他剛住進來時走路不穩、連階梯都無法爬。兩個月後他不但行動自如，還可以協助其他住民，每周他精心設計菜單的「Richard上菜」成為大家期待的時光。

Richard還在料理時，隔壁房的水生阿公睡午覺起床，拄著助行器走出來跟大家打招呼。

阿公是台北文山區在地人，敗血症讓他在加護及一般病房住了一個月，出院時身體極虛弱，無法站立、需仰賴輪椅，排尿也要他人協助。個性強韌的他，就算無法生活自理、家住沒電梯的公寓三樓，仍堅持出院後回家住。家人與志工積極溝通、帶他參觀、保證「身體好了就回去」。阿公才勉為其難入住。

出院準備 幫家庭承接任務

這兩個月，他擺脫輪椅、順利移除尿管，偶而忘了助行器也能穩健邁步。最近幾次志工看阿公身體狀況不錯，詢問他打算何時回家，阿公總是笑呵呵回覆：「還沒啦，再住一陣子。」他說，「共生之家大家都很友善、很關心我，在這裡很快樂，每天走路」。

坐落在醫療資源豐沛的台北市的文山共生之家，去年十月開始服務，是介於醫院、長照機構與原生家庭之間的另一個選擇，承接起許多家庭「出院準備」的任務。

在文山共生之家草創時扮演靈魂人物的志工林美珠表示，「共生之家這十個月來共服務十七位住民，『翻桌率』（入住天數）平均廿七天。」數字之外，林美珠還細數每位住民的人生故事——

不分年齡 在這裡養好了傷

曾有位嚴重失語、認知混亂的腦癌患者，妻子和女兒因長期照料疲憊不堪，入住共生之家後，家的氛圍讓他第一天就主動吃完了一碗麵，並對工作人員說「我自己爬（上升降梯）」，妻子聽到先生久違的聲音激動到哭了出來。短暫的入住讓個案恢復部分生命力，也讓長期緊繃的妻女得獲喘息機會。

除了年長者，這裡也服務過年輕病患，讓繭居族青年重返社會、ＨＩＶ帶原者重建生活。無論性別或年齡，他們在此養好了身心的傷，長出了力量，有能力去面對日常生活。

「家本來就有治癒的力量。」文山共生之家推手，也是「鄰里123」創辦人林依瑩笑著說，光是提供「像家一樣的環境」，就能讓長輩放鬆並產生改變。過去三年，林依瑩在台中和平區創立了「東勢共生之家」，之後又協助南投仁愛鄉的清流部落創立「清流共生之家」，很多人直言：「共生之家只有在部落和鄉村做得起來！」文山經驗鼓舞了林依瑩，她相信，無論城鄉、不分族群，共生之家的會因著每個社區不同的性格長出不同的模樣，讓長輩能在社區安老。

家人陪伴生活 不是只剩把屎把尿

入住共生之家者，家屬必須強制參與每個月至少廿小時的生活照顧，他們不是偶爾帶水果的探視者，而是在此與長輩、工作人員平等的共同生活者。

廿小時的服務要做什麼？「在家會為家人做什麼，在這邊就做什麼。」志工林美珠笑著說，看見地髒了就掃，有空也可以煮幾道菜大家一起吃，或是餐後洗碗、一起看電視，或是去散步聊天。

林美珠強調，「家人」的角色在共生之家很重要，共生之家不取代家庭的照顧責任，也不讓家屬把長輩「丟包」在此；它是透過照顧專業與志工系統的分擔，讓家人從「把屎把尿」的照顧勞役中抽身，重新回歸「愛與陪伴」的角色。

在過去，水生阿公因為與小女兒同住，小女兒承擔了比較多的照顧重擔，入住共生之家後，照服員與志工承接了基本照顧，阿公的佛學班的同學也會前來帶運動，小女兒與哥哥、姊姊重新輪流陪伴阿公，全家人得以用更輕鬆的心情承歡膝下，享受純粹陪伴的親子關係。

江大哥也是附近居民，中風且髖骨受傷，出院後面臨老舊公寓無電梯的返家困境。入住共生之家後，大女兒陪他入住，二女兒則與婆婆、江大哥的姊妹們輪流排班送餐，孫子、孫女也會跑來共生之家陪阿公，那陣子客廳常常充滿了多代同堂的笑語，原本安靜的巷弄就像過節一樣熱鬧。

Richard 照服員 志工

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