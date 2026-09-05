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周末北部雨勢持續 下周首波東北季風報到

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導
科羅旺颱風持續在琉球群島徘徊，中央氣象署表示，周末仍會持續降雨，大台北地區需嚴防大雨。聯合報系資料照
科羅旺颱風持續在琉球群島徘徊，中央氣象署表示，周末仍會持續降雨，大台北地區需嚴防大雨。聯合報系資料照

科羅旺颱風持續在琉球群島徘徊，為台灣帶來偏北風，再加上低壓帶的西南風，已於桃園以北地區形成強輻合帶，昨天北部地區因此降下短延時豪雨。中央氣象署表示，今天雖然仍會持續降雨，不過雨勢會比昨天緩和一些，桃園以北將有較明顯降雨，其中大台北地區需嚴防大雨，中南部山區午後同樣也需留意雨勢。

時值入秋，中央氣象署預報員劉沛滕提醒，下周三至周五，今年第一道東北季風即將報到。迎風面北部、宜蘭地區及東半部地區有局部降雨，氣溫也會略為下降，但中南部仍以午後零星降雨為主。

沙德爾颱風雖然已減弱消散，不過低壓帶引入的西南風接力，持續與科羅旺颱風帶來的偏北風，產生強烈的輻合效應，造成昨天上午大台北、基隆北海岸及宜蘭頭城出現短延時豪雨。根據氣象署統計，昨截至晚間六時卅分，基隆暖暖累積降雨逾二七三毫米，新北萬里也超過二五○毫米，台北市擎天崗則有二○九毫米，都達到豪雨等級。

劉沛滕表示，科羅旺颱風今、明兩天仍在琉球附近打轉，今天稍微南移，其外圍雲系可能會影響到台灣，迎風面桃園以北將有較明顯降雨。

劉沛滕指出，明天仍受低壓帶影響，但整體水氣略減，不過桃園以北地區仍有降雨。下周一、二水氣又再更進一步減小，只剩少部分午後及迎風面降雨。

東北季風 沙德爾颱風 氣象署 颱風 豪雨

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