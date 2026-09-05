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雨炸北北基 基隆水灌民宅 新北8校撤離

聯合報／ 記者游明煌王長鼎林媛玲楊正海孟嘉美／綜合報導
受到科羅旺颱風外圍環流與低壓帶雙重影響，基隆市4日暴雨成災，基金一路因武崙溪暴漲，不少汽機車泡水中，損失慘重。記者游明煌／攝影
受到科羅旺颱風外圍環流與低壓帶雙重影響，基隆市4日暴雨成災，基金一路因武崙溪暴漲，不少汽機車泡水中，損失慘重。記者游明煌／攝影

科羅旺颱風外圍環流與低壓帶雙重影響，北北基降下大雨，短延時強降雨碰上大潮、強陣風，多處積淹水。三市府緊急開設水災災害應變中心，位於新北北海岸八校預防性撤離，員山子也啟動今年第二次分洪。

基隆災情尤其嚴重，上午六時許一波大雨造成多處路段積淹水，雨勢稍緩後一度退去，十時卅分後再降大雨，基金一路、義一路、義二路、自強隧道口等地淹水及膝，水流灌進商家及民宅。廟口夜市也泡在水中，商家忙著將食材搬往高處。

基隆安樂區武崙溪、鶯歌溪暴漲接近溢堤，山洪沖進道路，基金一路多輛汽車泡在泥水中；中山區公誠二村公車站前道路積水更深及大腿。

基隆市長謝國樑表示，基隆雨水下水道防洪承載能力約為每小時七十六毫米，瞬間強降雨遠超過預期，導致西定路、大武崙溪周邊等低窪地區雨水宣洩不及，出現短暫積淹水情形，將補償一到三萬元給受災戶，並再研議計畫，補助民眾設置阻水閘門。

新北部分校舍也傳淹水，教育局授權各校彈性應變，金山、萬里共八校預防性撤離，優先接送國小低年級學童。萬里員潭溪暴漲，一處民營加油站幾乎全泡在水中；萬里國中及崁腳、大鵬、大坪國小由區公所或教職員協助接送安置，中華商海昨天午餐後放學，金山中角、三和及金美國小也陸續通知家長接回學生。

台北市則因基隆河水位上漲，百齡橋周邊水位逾一點八公尺。北市水利處依淡水河流域水情，優先封閉地勢較低的橫移門及堤外道路，並通知堤外停車車主移車。

豪雨也衝擊鐵路交通，台鐵瑞芳至八斗子間受雨勢影響，深澳線中午起停駛；平溪線三貂嶺至菁桐間多處軌面淹水，上午十時卅五分起中斷，十分、平溪等站均受影響，約七小時後才恢復正常通行。

基隆多處淹水嚴重，道路變河流，大水流入商家及民宅。記者游明煌／攝影
基隆多處淹水嚴重，道路變河流，大水流入商家及民宅。記者游明煌／攝影

基隆 新北 颱風 淹水 台鐵

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