單人病房需求增 專家籲降健保床占比

全台病房量能吃緊，即使日前台大醫院發生八旬婦滯留急診十二天病逝消息，仍有不少患者「挑菜」選病房，就算得繼續待在急診也要等到「單人房」。專家指出，隨商業醫療保險普及、住院天數縮短，單人房需求明顯增加，現行私立醫學中心健保床占比不得低於六成、公立不得低於七成五，恐與實際需求有所落差，建議衛福部下修。

亞東醫院副院長洪芳明表示，健保床與單人床的需求呈現兩極化，以亞東為例，健保床長期處於滿床狀態，幾乎是「走一個、入一個」，而單人房、雙人房也是中午前後就會滿床。

洪芳明說，選擇單人房的患者，關鍵通常不在疾病的嚴重程度，而是在於商業保險，部分住院醫療險提供每日定額病房給付，如一天理賠八千元，即使入住每日需自費一萬元的單人房，患者實際也只需要負擔二千元，大幅降低入住差額病房的門檻，進一步推升單人房需求。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，新冠疫情後，台灣人的財富Ｍ型化更為顯著，加上醫療進步使住院天數縮短、商業醫療保險普及，都會區醫學中心的單人房需求持續攀升。但依健保署現行規定，私立醫學中心健保床占比不得低於六成、公立醫院不得低於七成五，長年未修正的病床配置比例，已與臨床實際需求出現落差。

洪子仁說，不同房型提供的基本醫療服務並無差異，主要差異在隱私、空間及生活照護，醫院透過自費機制提供不同選擇。另一方面，健保總額有限，住院支付未必足以反映醫療成本，醫院長期存在「以門診養住院」現象，差額病房收入也成醫院挹注住院營運成本的來源之一。

他建議，衛福部可評估將私立醫學中心健保床占比下限由六成降至五成，增加醫院依病人需求調整病房配置的彈性。面對疫後經濟Ｋ型化及住院型態改變，病床政策也應重新檢討，讓病房供給更貼近實際需求。