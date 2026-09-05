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橘世代／【在社區安老】去機構化 生活是最好治療

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

長照3.0的藍圖中，共生之家是介於居家照顧與住宿機構的「社區終老的微型安全網」，提供像家一樣的廿四小時照顧，住民在此使用在宅醫療、居家服務等，想要外出、想回家都自在。每間房都有陪伴床，歡迎家人同住、一起生活

目前文山共生之家的住民中，Richard每周住三天，在共生之家與自己的家之間兩地居住；水生阿公則是全時住，每天子女下班輪流來陪他。Richard在做料理時，還會貼心留意阿公的飲食必須控鹽控糖，為他客製料理。

文山共生之家是由推動社區共生照顧的「鄰里123共生協會」輔導成立，創辦人林依瑩指出，協會的創立初衷是，大環境平均家戶人口數下降，傳統家庭的照顧功能已不足支撐超高齡社會的需求，於是她與一群在宅醫醫師、長照與社福界的夥伴成立了協會，希望推動「從一到二，再到一群人的共生互助支持網絡」。

而「共生之家」的核心精神是「去機構化、回歸生活」，援引自日本的民宅廿四小時照顧模式，整合跨專業團隊，提供高彈性的支持系統，讓一個人即便退化生病、需要人協助，也能在生活的地方參與日常、獲得陪伴、感受到自我價值。

林依瑩解釋，傳統機構或醫院常聚焦Doing——幫長輩做完多少照顧服務，但共生之家期待做到Becoming，讓被照顧者成為一個人，一個有價值的人。共生之家主張「生活就是治療」，最好的照顧是主動發掘長輩生命歷程中的亮點，並在日常中賦予他們任務，例如讓七、八級的重度失智長輩負責煮中晚餐、主動拿拐杖掃落葉、或重新彈奏起鋼琴，這些都是在共生之家發生的故事。

生活 長照 Richard

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橘世代／【在社區安老】共生之家 像家的中繼站

到「文山共生之家」時剛好是「Richard上菜」時間，Richard正在做下周國外賓客參訪時的點心，其他住民、志工、照服員、工作人員圍著他試吃。記者與多數初次踏進此處的人一樣，觀看大家互動一陣子後，忍不住問：「到底誰是住民？」

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