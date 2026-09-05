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健康你我他／理解耐心伴奶奶 愛是無形助聽器

聯合報／ 文／紫堤（高市三民）
陪重聽的長輩，就像陪他們爬階梯，放慢腳步，靠近他們一些，慢慢說。圖／紫堤提供
陪重聽的長輩，就像陪他們爬階梯，放慢腳步，靠近他們一些，慢慢說。圖／紫堤提供

我的奶奶高齡98歲辭世。我有記憶以來，她一直非常注重儀表，總要先把自己梳理整齊了，才會下田工作。愛乾淨、愛漂亮，是她一輩子不曾改變的習慣。

然而，奶奶很早就有重聽。隨年紀增長，她的聽力愈來愈差，後來幾乎要貼在她的耳邊大聲說，她才勉強聽懂。買了助聽器給她，但她戴一、兩次後便收起來。問原因，她堅定地說：「戴助聽器不好看。」

奶奶平日十分隨和，但對助聽器異常堅持。或許在她心裡，助聽器不只是輔具，也會影響外表。因此，我們不再勉強她。

雖然奶奶聽不清楚，但是每當兒孫聚在一起聊天，她看到大家談笑，也會跟著微笑。偶爾她想問事情，我們便靠近她，一個字、一個字慢慢說。多花點力氣、多花些時間，我們從未感到不耐煩。

奶奶是在睡夢中安詳辭世。她有幾十年的歲月都在重聽中度過，卻依然活得自在，家人的耐心陪伴應是主因。這讓我明白，助聽器固然能改善聽力，但若長輩不願意戴，也不必勉強。家人的理解、耐心與陪伴，同樣是一種無形的「助聽器」。

陪重聽的長輩，就像陪他們爬階梯，不能催促，只能放慢腳步，走累了就停一停。當他聽不清楚時，我們靠近一些；當他反應慢一些，就多等一會兒。科技雖然可以幫助我們聽見聲音，而愛與陪伴，才能讓人真正聽見生命裡的溫暖。

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