愛肝達人站／脂肪肝、脂肪胰、細姨，你喜歡哪一個？

醫學院上課，學生無精打采。老師靈機一動，問：「脂肪肝、脂肪胰、細姨，你喜歡哪一個？」原本昏昏欲睡的醫學生突然全醒了，效果比咖啡還好。

顧名思義，脂肪肝就是肝臟堆積了過多脂肪。台灣成年人中，大約每三人就有一人有脂肪肝。攝取熱量太多，用不完的便轉成脂肪，四處寄放。存在臀部，變成肥臀；堆在肚子，變成油肚；住進肝臟，就是脂肪肝；跑到胰臟，則叫脂肪胰。

古人雖然沒有超音波，但從豬八戒、笑彌勒，到楊貴妃與西方古畫裡的豐腴仕女，都可看出肥胖不是現代人的專利。如果當時有超音波檢查，把這些大腹便便或體態豐腴的人找來照一照，脂肪肝的比例恐怕也不低。不過，外表胖不一定有脂肪肝；身材瘦，也不保證肝臟沒有藏油。脂肪長在哪裡，不能只靠眼睛猜。

不少人以為，脂肪肝只是肝臟「油了一點」，沒什麼大不了。脂肪住進肝細胞後，有些人可以相安無事；有些人的肝細胞卻會發炎、壞死。時間久了，可能造成肝纖維化、肝硬化，少數人甚至會發生肝癌。長期大量飲酒也會造成脂肪肝，酒精還會直接傷害肝細胞，增加肝硬化及肝癌風險。

至於脂肪胰，就是胰臟裡的脂肪增加。胰臟躲在肚子深處，工作不少：一方面分泌消化酵素，幫忙消化食物；另一方面製造胰島素，負責控制血糖。

脂肪胰不像脂肪肝研究得那麼透徹，目前診斷標準及長期影響，仍有待釐清。不過，它經常與肥胖、內臟脂肪過多、胰島素阻抗及糖尿病等代謝問題一起出現。脂肪肝與脂肪胰，往往是成雙成對的難兄難弟。

因此，健檢發現脂肪肝或脂肪胰，表示身體已亮起「代謝警示燈」。腰圍、體重、血糖、血脂及血壓，都應該一起注意。幸好，對付這兩種脂肪堆積，方法大同小異：少吃一點、多動一點，少喝含糖飲料，酒不要過量，最重要的是控制體重。體重若能減輕5%到10%，脂肪肝通常可以改善，脂肪胰也可能跟著減少。

至於「細姨」，醫學教科書裡當然找不到，家庭裡卻可能成為重大議題。古代帝王三宮六院，有錢人家也可能妻妾成群；現代講究一夫一妻，這種「傳統」早已不合時宜，難怪有些男人私下感嘆：「生不逢時！」

脂肪肝、脂肪胰多半安安靜靜，平常不容易察覺；細姨再怎麼低調，一旦被另一半發現，家裡可能會風雲變色。前兩種傷器官，後一種傷感情；前兩種要找醫師，後一種可能還得找律師。

脂肪肝、脂肪胰，要靠超音波才會現形；細姨藏得再深，往往還是栽在手機上。

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