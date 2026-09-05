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科普好健康／長期耳鳴 一定要檢查甲狀腺

聯合報／ 文／義大癌治療醫院內科暈眩門診兼任主治醫師陳建志
甲狀腺素分泌過多時，人體代謝會加速導致睡眠不良，腦部「濾波功能」減弱，耳鳴聲響變得更加明顯。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
甲狀腺素分泌過多時，人體代謝會加速導致睡眠不良，腦部「濾波功能」減弱，耳鳴聲響變得更加明顯。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

醫界流傳一句話：「耳鳴患者，一定要查甲狀腺！」這是有根據的，因為甲狀腺與耳鳴之間，的確存在某種程度的相關。這是為什麼呢？

機能亢進 耳鳴會更明顯

當甲狀腺素分泌過多時，人體代謝會加速，交感神經系統興奮，這種狀態會使人失眠、睡眠不良，腦部「濾波功能」減弱，導致耳鳴聲響被放大，變得更加地明顯。

自體免疫疾病 就會造成耳鳴

有一種甲狀腺疾病，稱之為「橋本氏甲狀腺炎」（Hashimoto’s thyroiditis），屬於自體免疫性疾病，患者體內會產生攻擊甲狀腺的抗體，例如抗甲狀腺過氧化酶抗體（Anti-TPO）與抗甲狀腺球蛋白抗體（Anti-ThG），會穿越血迷路屏障（blood-labyrinthine-barrier），進入內耳的內淋巴液，直接攻擊聽毛細胞，造成發炎與傷害。當內淋巴液中充滿了大量抗體，比重增加，壓迫內淋巴管，會造成柯締氏器位移，產生耳鳴。

自體免疫+機能亢進 雙重影響

需注意的是，橋本氏甲狀腺炎的病程發展相當地特殊。在初期，甲狀腺細胞被攻擊，會釋放出大量儲存的甲狀腺素，導致暫時性的機能亢進。隨著組織漸漸地被破壞，分泌能力下降，最終會演變成甲狀腺機能低下，患者反而需要天天補充甲狀腺素。

治療策略 取決病因診斷

如果是長期耳鳴患者，建議應常規性地接受甲狀腺功能檢查，包含T3、T4與TSH指數，並檢測相關自體免疫抗體。若確認為單純甲狀腺機能亢進，可以使用抗甲狀腺藥物（如Methimazole）治療。若確認是自體免疫性甲狀腺炎，應同時使用副腎皮質素或免疫抑制劑，抑制體內的免疫攻擊反應。

改善聽力 避免永久受損

近年研究甚至指出，這種自體免疫反應，很可能源自於上呼吸道或甲狀腺本身的潛在感染，體內產生的抗體錯將甲狀腺組織視為外敵，造成免疫交叉攻擊。針對這類患者，搭配使用廣效性抗生素進行長期控制，也可能有效減緩甲狀腺與內耳的發炎狀況。

內耳與甲狀腺之間的關聯並非空穴來風，值得重視。但無論如何，及早確診、針對病因對症治療，不僅能改善耳鳴，也能避免聽力永久地受損。

醫師所指為耳鳴患者電腦斷層影像中的甲狀腺。圖／陳建志提供
醫師所指為耳鳴患者電腦斷層影像中的甲狀腺。圖／陳建志提供

義大癌治療醫院內科暈眩門診兼任主治醫師陳建志。圖／陳建志提供
義大癌治療醫院內科暈眩門診兼任主治醫師陳建志。圖／陳建志提供

甲狀腺 腦部 自體免疫疾病

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