因應美規車 交部擬建立後市場抽測監管機制砸4億建實驗室

因應台美對等貿易協定中台灣承諾取消美規小客車進口數量限制，因台美安全檢測標準不同，交通部擬建立後市場抽測監督管理機制，明年度編4億，包括建實驗室，待行政院核定。

根據交通部116年預算書內容，為因應台美對等貿易協定簽署後，台灣承諾取消美規小客車進口數量限制，並對接美國標準制度，接受美國境內製造並符合美國聯邦機動車輛安全標準制度（FMVSS）及排放標準的美製美規車進口，且無須額外符合性評鑑要求，台灣將建立後市場抽測監督管理機制。

交通部指出，經評估現行國內尚欠缺可完整執行FMVSS法規項目後市場抽測檢測能量，因此需進一步建立國內所需美規車輛安全合規監管檢測能量。

交通部116年度預算書中還提到，有關美規車輛安全合規監管檢測能量建置計畫，預計編列新台幣4億元，辦理美規車輛檢測能量建置，其中，房屋建築及設備費編列1億1400萬元，將辦理實驗室場域平面組態規劃、環境影響評估、用電需求預核、消防與相關行政准照等前置作業；公共建築及設施費則編列2600萬元，辦理實驗室檢測設備規格與採購準備等前置作業。

此外，機械設備費編列2億6000萬元，辦理實驗室檢測設備規格與採購準備等前置作業。

針對預算書內容，交通部透過文字補充說明，依據台灣與美國在今年2月13日完成簽署台美對等貿易協定，台灣承諾取消美規汽車進口數量限制，以及於協定生效6個月內完成對接美國標準制度，接受美國境內生產製造並符合美國聯邦機動車輛安全標準及排放標準美製美規車得依美國自我宣告合規方式上市銷售。

交通部指出，今年上半年已經有邀集相關車輛業者公協會討論後續法規修正草案及配套措施，後續將配合行政院台美對等貿易協定後續處理結果適時對外說明。

為配合開放美製美規車進口，交通部表示，會建立後市場抽測監督管理機制，以確保車輛安全法規符合性及保障消費者用車安全，已陳報行政院美規車輛安全合規監管檢測能量建置計畫，有關美規車後市場檢測能量，仍需待行政院核定上述計畫後，才會確定。