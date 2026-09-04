快訊

社群掀大學宿舍開箱潮！政大被點名「純獄風」 校方發聲了

開學首周就回家！川普孫女上大學自曝「一直在哭」 連續3天未進食

聽新聞
0:00 / 0:00

五旬婦30年前車禍右肩脫臼被認「嘸醫」 健保手術找回健康

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
員榮醫院骨科姜良諭醫師指出患者30年前車禍，導致右肩關節都處於脫臼情況（圖中紅圈處）。圖／員榮醫院提供
員榮醫院骨科姜良諭醫師指出患者30年前車禍，導致右肩關節都處於脫臼情況（圖中紅圈處）。圖／員榮醫院提供

彰化縣一名50歲婦女在30年發生嚴重車禍，右手臂嚴重開放性骨折，手術後右手只能抬高到腰際，半夜經常因右肩痠、麻、痛到醒來，求醫都被告知「無法處理」，經「反式人工肩關節置換術」治療，不但右手能高舉超過肩膀，也安穩一覺到天亮。

病人當年車禍後送醫急救，右肩用鋼板固定，右手臂打上石膏，傷口痊癒後拆鋼板、石膏之後才察覺右肩「卡卡的」，右手只能抬高到腰際，須靠服用止痛藥或注射止痛針緩解右肩的痠、麻、痛，她為此改用左手做事，但工作中常用到右手牽動右肩，最後只好離職。

今年4月她跌傷尾椎，試圖用右手撐起身體時右肩劇痛，讓她下定決心治療。事後到員榮醫院骨科求診，經X光檢查發現她的右肩關節呈現脫臼狀態。骨科醫師姜良諭今指出，脫臼是當年車禍受傷造成，經充分溝通，病人接受反式人工肩關節置換術，右肩關節已順利復位，肩關節的力學結構也獲得重建，使三角肌發揮上舉與穩定作用。

姜良諭指出，反式人工肩關節置換術透過改變肩關節的力學結構，讓原本主要依靠旋轉肌腱抬高手臂的功能，轉由三角肌承擔更多抬高手臂的功能，這項技術近年發展成熟，納入健保給付多年，臨床上可應用於旋轉肌腱嚴重破損且無法修復、肩關節骨缺損嚴重及部分末期關節炎等患者。

患者告訴醫護，術後復原情況良好，右手臂上舉角度大幅提升，右手能順利舉過肩膀，不必注射止痛針和吃止痛藥，甚至注射PRP（高濃度血小板血漿）卻沒效，擺脫困擾她長達30年的右肩關節問題。

員榮醫院出示病人30年前車禍，右手嚴重骨折，右肩關節都是脫臼狀態（圖中紅圈處）。圖／員榮醫院提供
員榮醫院出示病人30年前車禍，右手嚴重骨折，右肩關節都是脫臼狀態（圖中紅圈處）。圖／員榮醫院提供

健保 車禍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／大谷翔平腿和右手肘有受傷？道奇教頭說明狀況

中職／悍將捕手盧柏華揮棒過猛脫臼 光總笑稱身體強壯生涯沒遇過

NBA／本季年薪545萬美元 騎士裁掉22歲潛力前鋒惠特摩

MLB／大谷陷連12場未開轟低潮 道奇教頭將展開「休息」討論

相關新聞

影／大雨狂炸威力驚人！基隆外木山沙灘被大水切兩半 縮時影像曝光

基隆市今天大雨狂炸，多處路段豪雨成災，基金一路、南榮路、麥金路、西定路、義一路、義二路等都淹水，甚至有淹到腰部，市府統計過去24小時降雨281毫米，最大時雨量破70毫米。其中外木山大武崙沙灘被大水切成兩半，約1小時大雨沖刷縮時影像曝光。

獨／全台僅此1間！開箱台大癌醫永真特等病房 設2間衛浴還能遠眺101

近期醫學中心急診收床標準備受討論，許多病人講求住院品質，非單人房不住。全台不論公、私立醫院均設有單人病房，甚至有提供「VVIP」病房，自費差價從幾千元到數萬元不等。本報獨家開箱台大癌醫僅此一間的「永真特等病房」，單日價格堪比飯店總統套房。不過，護理嚴重缺工，如今即使是VIP也不一定能入住特等病房。

愛車險成泡水車…南港車站B3停車場淹水 台鐵：連日豪大雨宣洩不及

西南風及科羅旺颱風帶來的強輻合效應，為北部地區今天帶來短延時豪雨，台鐵平溪線下午4時前全面停駛，南港火車站地下停車場也傳出淹水了，汽車停車場如今只能停遊艇。台鐵公司表示，因排水不及導致積水...

周日水氣略減！科羅旺颱風發威到周末 下周迎今年首波東北季風

科羅旺颱風跟低壓帶西南風在桃園以北地區形成強烈輻合效應，明天西南風減弱，但颱風外圍雲系更往台灣靠近一些，大台北、基隆北海岸及宜蘭地區需留意局部大雨。這波迎風面降雨將持續到周六，只是隨著時節漸漸入秋，下周三至五則將迎來今年首波東北季風。

基隆暖暖累積雨量262.5毫米最多 氣象署：明大台北防大雨

受颱風外圍雲系影響，截至今天下午4時50分，累積雨量以基隆暖暖區262.5毫米最多。氣象署說，明天桃園以北將有較明顯降雨...

影／基隆廟口夜市淹水商家急搬食材 有客人泡水中繼續吃麵

受低壓帶影響今天上午基隆有強降雨，時雨量破70毫米，基金一路、義一路、麥金路等多處路段淹水嚴重，一度封路，目前水已陸續退去。愛三路、愛四路基隆廟口夜市也淹大水，不少商家泡在水中，忙著急搬食材到高處，有的客人東西吃一半，腳下泡水還是繼續吃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。