健身工廠教練跨界當鐵匠 衛武營《遊唱詩人》火力全開

衛武營國家藝術文化中心自2015年製作歌劇以來，至今已累積超過十年的深厚底蘊，並正式邁向下一個十年的嶄新篇章。即日起至9月6日衛武營挑戰「0到100」的全自製史詩鉅作，呈獻年度旗艦歌劇威爾第《遊唱詩人》，展現衛武營十餘年來的耕耘與臺灣團隊傲人且紮實的產製實力。

全劇幕一起，宛如熱門影集《冰與火之歌：權力遊戲》般宏偉壯闊的中世紀暗黑古堡與熊熊烈焰，瞬間擄獲全場目光。這次的製作集結了超過百位的台前幕後專業團隊，將設計圖紙上的奇幻想像，化為歌劇院裡充滿視覺張力的真實場景，以「全自製打造歌劇製作國家隊」的企圖心。

衛武營藝術總監簡文彬表示，這11年來衛武營逐步建立起屬於南臺灣的歌劇產製鏈，威爾第中期的三大名作中，《遊唱詩人》之所以成為高雄最後一塊拼圖，是因為它採取了獨特的『四大主角』編制。要完美演繹這部作品，必須一次湊齊實力極為強大的女高音、女中音、男高音與男中音，四位聲樂家都要有足夠力量撐起各自的段落。隨著臺灣聲樂人才的淬鍊與成熟，現在可以說是推出《遊唱詩人》的最好時刻。

為了完美詮釋這四位極具挑戰性的角色，衛武營此次安排了兩組頂尖卡司，讓觀眾能品味截然不同的美聲魅力。9月3日與5日場次，由近年在臺灣歌劇界大放異彩的女高音耿立、女中音翁若珮，搭配韓國男中音丁一憲（JUNG Ilhun）與喬治亞男高音喬治．歐尼亞尼（George ONIANI）出演。

9月4日與6日則匯集了活躍於歐洲劇院的星光陣容，包含義大利女高音瑪爾塔．馬利（Marta MARI）、女中音琪亞拉．莫吉尼（Chiara MOGINI）、巴西男中音羅德里戈．艾斯特維（Rodrigo ESTEVES）以及喬治亞男高音米哈伊爾．許沙貝里茲（Mikheil SHESHABERIDZE）。兩組聲樂家將以各自的生命經驗在舞台上擦出不同火花，非常推薦樂迷朋友們連續欣賞，感受不同卡司帶來的震撼。

義大利籍導演皮耶．弗朗切斯科．馬埃斯特里尼（Pier Francesco MAESTRINI）表示，該作戲劇結構複雜、場景繁多，是他認為最難搬上舞台的歌劇之一。他這次執導選擇回歸歌劇本身，正視威爾第最在意的特質，並透過投影技術將音樂意象直接化為舞台畫面，這樣的技術也得以充分呈現貫穿全劇的核心元素「火」，在全劇如影隨形。

劇中第二幕最為人熟知的〈鐵砧合唱〉描繪著吉普賽人揮汗打鐵的壯闊情境。為求精準呈現打鐵時的沉重分量與勞動爆發力，衛武營特別跨界邀請知名連鎖健身房品牌「健身工廠」參與演出，由專業教練登台擔任群眾演員，並聘任武術指導，讓舞臺上的打鬥顯得真實。教練們將以剛強的身材與渾身的力量，化身為吉普賽鐵匠、士兵與劊子手，為勞動、戰爭及行刑場面帶來最完美的視覺說服力。

當熊熊烈焰燃起、〈鐵砧合唱〉的巨響與詠嘆調的美聲在歌劇院內轟然迴盪，這股強烈的情感洪流必將迎面擊中每一位踏入劇院的觀眾。歡迎大眾親臨現場，在極致視聽震撼中體驗藝術帶來的純粹感動。相關購票與節目資訊請至衛武營官網（https://www.npac-weiwuying.org/）查詢。