快訊

社群掀大學宿舍開箱潮！政大被點名「純獄風」 校方發聲了

開學首周就回家！川普孫女上大學自曝「一直在哭」 連續3天未進食

聽新聞
0:00 / 0:00

逃離婚姻的1948 「孃孃狂言」揭開兩女子相依一生的祕密

聯合報／ 記者何定照／即時報導
《孃孃狂言》中徐堰鈴（左）飾演的徐孃孃，大甜（右）飾演的玫蘭，跨時空演繹大時代下的女性。 圖／創作社提供
《孃孃狂言》中徐堰鈴（左）飾演的徐孃孃，大甜（右）飾演的玫蘭，跨時空演繹大時代下的女性。 圖／創作社提供

一本意外現身民間的神祕家族年譜，揭開兩位女性一生未婚、相依相守的身世謎團，也成為創作社劇團編導周慧玲醞釀五年的《孃孃狂言》創作起點。作品穿梭1940年代上海、1948年渡海來臺至當下的長照現場，交織家族史、女性情誼與離散記憶，9月4日至6日於臺北表演藝術中心球劇場登場。

「孃孃」是上海話對女性長輩的稱呼，也成為《孃孃狂言》裡兩位女性留在歷史記憶中的稱謂。故事源自朋友轉交給周慧玲的一本私人年譜，記錄一名清末年間出生的知識分子，從赴日留學，成為成為第一批負責國家財政預算的核心官員，到歷任地方財政官職，曾深度參與中華民國早期政權與財政發展。

更耐人尋味的是，這本充滿「大歷史」氣息年譜隱藏在一位徐孃孃家中多年，而年譜主人的女兒，則是劇中的黃孃孃。姪孫輩整理房間時，意外發現這份與自家不同姓氏的記錄，並進而得知：兩位孃孃一生未婚、各自工作，卻共同生活、相依相守，一輩子睡在同一張床上。

這段無法被簡單命名的關係，周慧玲刻意不替兩位孃孃貼上標籤，而是留下時代的空白與想像。「到底親密到什麼程度？那是我們永遠無法、也無須精準定義的謎。」全劇集結第二屆臺北戲劇獎最佳戲劇類男、女主角得主林子恆、徐堰鈴及跨界「臺灣京劇小天后」黃宇琳演出。

《孃孃狂言》刻意打破常見的 1949 戰亂離散框架，將兩位孃孃渡海來臺的時間點設定在 1948 年。她們並非為逃離戰火，而是為了反抗家族安排的婚姻，跟隨兄長來臺經商，未料時局驟變，從此與故鄉上海天涯永隔。「我記錄的不是政治難民，而是『婚姻難民』。」周慧玲指出，這場遷徙本質上是女性為奪回人生主導權的抉擇，逃離婚姻，更是逃離一整套替女性預設好的人生秩序。

全劇時空從 2021 年當代臺北的長照現場展開，隨著 90 歲徐孃孃的記憶殘片，在現代與 1940 年代老上海之間穿梭。劇場實力派徐堰鈴與京劇名伶黃宇琳首度合作，展現不同肢體語彙的精彩對撞。

為重現只存於記憶裡的上海風華，劇組從聲音著手，將早期流行曲《毛毛雨》、《兩條路上》與 1940 年代大樂隊爵士樂交融，並特邀上海戲劇學院退休教授錄製老上海話聲韻，供演員逐字揣摩。舞臺空間則將「失智者的記憶迷宮」實體化，運用斑駁的老皮箱、靜默的留聲機與比例扭曲的生活物件，具象化呈現記憶的重組與消逝，引導觀眾思考：「當記憶逐漸消失，我們究竟該如何指認自己？」

《孃孃狂言》從神祕家族年譜拼貼三代女性記憶殘片。 圖／創作社提供
《孃孃狂言》從神祕家族年譜拼貼三代女性記憶殘片。 圖／創作社提供

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「在路上」拚50年 傳奇女權先驅史坦能92歲人生謝幕

白冰冰當年演「後母」療傷 熬過喪女的悲痛｜1998 年民視經典戲劇《春天後母心》

開賣票房即轟動！TSO年度歌劇《崔斯坦與伊索德》集結國際名家，華格納世紀鉅作9月登臺

丙午年農曆七月指南宮遭祝融！古人談「災異」…背後藏著什麼警訊？

相關新聞

影／大雨狂炸威力驚人！基隆外木山沙灘被大水切兩半 縮時影像曝光

基隆市今天大雨狂炸，多處路段豪雨成災，基金一路、南榮路、麥金路、西定路、義一路、義二路等都淹水，甚至有淹到腰部，市府統計過去24小時降雨281毫米，最大時雨量破70毫米。其中外木山大武崙沙灘被大水切成兩半，約1小時大雨沖刷縮時影像曝光。

獨／全台僅此1間！開箱台大癌醫永真特等病房 設2間衛浴還能遠眺101

近期醫學中心急診收床標準備受討論，許多病人講求住院品質，非單人房不住。全台不論公、私立醫院均設有單人病房，甚至有提供「VVIP」病房，自費差價從幾千元到數萬元不等。本報獨家開箱台大癌醫僅此一間的「永真特等病房」，單日價格堪比飯店總統套房。不過，護理嚴重缺工，如今即使是VIP也不一定能入住特等病房。

愛車險成泡水車…南港車站B3停車場淹水 台鐵：連日豪大雨宣洩不及

西南風及科羅旺颱風帶來的強輻合效應，為北部地區今天帶來短延時豪雨，台鐵平溪線下午4時前全面停駛，南港火車站地下停車場也傳出淹水了，汽車停車場如今只能停遊艇。台鐵公司表示，因排水不及導致積水...

周日水氣略減！科羅旺颱風發威到周末 下周迎今年首波東北季風

科羅旺颱風跟低壓帶西南風在桃園以北地區形成強烈輻合效應，明天西南風減弱，但颱風外圍雲系更往台灣靠近一些，大台北、基隆北海岸及宜蘭地區需留意局部大雨。這波迎風面降雨將持續到周六，只是隨著時節漸漸入秋，下周三至五則將迎來今年首波東北季風。

基隆暖暖累積雨量262.5毫米最多 氣象署：明大台北防大雨

受颱風外圍雲系影響，截至今天下午4時50分，累積雨量以基隆暖暖區262.5毫米最多。氣象署說，明天桃園以北將有較明顯降雨...

影／基隆廟口夜市淹水商家急搬食材 有客人泡水中繼續吃麵

受低壓帶影響今天上午基隆有強降雨，時雨量破70毫米，基金一路、義一路、麥金路等多處路段淹水嚴重，一度封路，目前水已陸續退去。愛三路、愛四路基隆廟口夜市也淹大水，不少商家泡在水中，忙著急搬食材到高處，有的客人東西吃一半，腳下泡水還是繼續吃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。