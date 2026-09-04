十年來50歲以下胰臟癌患者飆三倍 台灣前10大癌症6種與肥胖相關

肥胖是罹癌危險因子，健康台灣推動委員會癌症防治組委員、成大醫院外科部主治醫師沈延盛指出，癌症年輕化趨勢與肥胖高度相關，成大醫院統計，近十年來，50歲以下胰臟癌患者占比從3％升高至近15％，增加三倍。大腸癌、乳癌也有年輕化趨勢，肥胖增加罹癌風險，死亡和復發風險也增加。

沈延盛指出，肥胖是僅次於吸菸的重要癌症危險因子，國際研究已發現多種癌症與肥胖有關，包括食道癌、胃賁門癌、肝癌、膽囊癌、胰臟癌及大腸直腸癌等。以台灣前十大癌症來看，有六種都被認為與肥胖具有相關性，分別是大腸癌、乳癌、肝癌、甲狀腺癌、胃癌及子宮體癌。

為何肥胖可能增加癌症風險？沈延盛解釋，肥胖會導致身體長期慢性發炎，脂肪會釋放發炎因子，導致代謝異常、異常細胞增生，且無法排除受損細胞，罹癌風險大大提升。肥胖也會造成胰島素阻抗，造成胰島素濃度升高，刺激細胞增生。肥胖也會引發荷爾蒙異常，造就適合腫瘤生長的環境。

值得注意的是，沈延盛觀察，近年部分癌症有年輕化趨勢。成大醫院統計，近十年來，50歲以下胰臟癌患者占比從3％升高至近15％。大腸癌、乳癌也都有年輕化趨勢，其中肥胖是重要影響因素，不僅增加罹癌風險，罹癌死亡風險也增加17%，整體死亡風險增加14%，癌症復發風險增加13%。

元鼎診所院長、台灣分子醫學會常務監事曾嶔元提醒，吃對比吃少更重要，適量攝取蛋白質、碳水化合物和醣類，維持血糖穩定，減少三酸甘油脂。尤其現在的水果糖分都很高，注意適量食用，同時培養規律運動的習慣，肌肉量增加有助穩定血糖，促進新陳代謝，淘汰不正常的細胞。

沈延盛強調，從健康飲食、運動到控制肥胖，都應納入癌症預防策略；若高風險肥胖族群靠生活型態調整難以減重，可評估以GLP-1類藥物作為體重控制的輔助選項，再搭配飲食及生活習慣調整。曾嶔元指出，為降低肥胖帶來的罹癌風險，WHO已將GLP-1藥物納入全球肥胖治療指引。