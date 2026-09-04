一曲〈望春風〉響起波士頓 鋼琴家劉雨陶讓美國聽見台灣

一曲熟悉的〈望春風〉，跨越近一世紀的時光，從台灣飄洋過海來到美國波士頓。台灣鋼琴演奏家劉雨陶今年初受邀在美國South Church參與一場以「愛」為主題的音樂會，特別演奏由盧易之教授改編的〈望春風〉，將台灣經典民謠帶上美國舞台，透過琴聲與海外觀眾分享台灣的文化之美。當熟悉的旋律從鋼琴鍵盤流瀉而出，劉雨陶以華麗琴技與細膩情感重新詮釋，運用多變的音色與深厚的音樂表達力，將原本簡潔的旋律賦予豐富層次。琴聲揉合東方韻味與神秘色彩，在教堂空間中悠揚迴盪，讓台灣民謠展現不同於傳統演唱的音樂風貌，也令現場聽眾聽得如痴如醉、驚艷不已。

來自台灣南部的鋼琴演奏家劉雨陶目前從事音樂教育，她接受本報專訪時表示，從小她就十分喜愛音樂，但直到高中才正式展開音樂學習生涯，憑著對音樂的熱愛，一步一步走上專業演奏之路。2023年取得台北藝術大學鋼琴演奏學士學位後，赴美攻讀波士頓大學鋼琴演奏碩士學位，師承Andrius Žlabys，除了古典音樂演出，劉雨陶近年也積極投入公益義演與多元文化交流。2024年8月，她參與加亞文化舉辦的多元文化節，透過免費演出與不同文化背景的民眾交流，讓音樂成為跨越語言與國界的橋梁。

多年演奏與教學累積，也讓劉雨陶在國際音樂賽事中獲得肯定。2025年，她在Global Young Musicians全球青年音樂家比賽獲得金獎，並於舊金山國際青年藝術家音樂比賽專業藝術家組獲得第二名。

從高中才正式拜師學琴，到取得台北藝術大學學位、赴美深造，再站上波士頓舞台，劉雨陶走出一條屬於自己的音樂道路。如今她不只追求演奏上的突破，也希望透過公益演出與文化交流，把台灣的旋律帶到世界不同角落，讓更多海外觀眾聽見台灣，也讓屬於台灣的文化聲音，在國際舞台上持續迴響。

來自台灣南部的鋼琴演奏家劉雨陶除了從事音樂教育，也經常參與公益演出，用音樂成為跨越語言與國界的橋梁。圖／劉雨陶提供