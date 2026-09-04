桃園惠家香「南瓜籽油」苯駢芘超標 北市全面下架

桃園市衛生局抽驗「惠家香實業有限公司」製售「南瓜籽油(效期：2028.03.11）」檢出苯駢芘3.0 μg/kg（限量標準：2.0 μg/kg 以下）不符規定，並銷往北市「全聯實業股份有限公司」。北市衛生局今日接獲桃園市衛生局通知後，立即派員前往總公司及相關門市稽查確認相關進銷存貨及下架情形。

衛生局表示，經查北市全聯門市共進貨384瓶，已退貨328瓶，衛生局除要求不分批號預防性下架惠家香南瓜籽油外，另針對不同批號南瓜籽油及相同製造廠供應之苦茶油、亞麻仁油、小磨香油進行抽驗，以保障消費者食品安全。

針對「新東陽新竹米粉（產品效期：2029年4月）」遭香港官方檢出甲醛不符規定一案，北市衛生局9月2日至「新東陽股份有限公司」抽驗其自主下架的「農耕牌大燕麥粉絲（產品效期：2027/03/05）」，結果檢出甲醛不符規定，依法不得檢出。

衛生局說，該產品為新東陽向新竹市明好實業有限公司進貨共580包，已自主下架11包，並由北市衛生局抽樣2包，其餘皆已售出。

衛生局強調，除要求要求新東陽務必針對案內產品下架回收銷毀，並依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第3款檢出有毒有害物質不得貯存、販賣，依同法第49條第1項將新東陽移請檢調偵辦。同時要求新竹市衛生局應提供明好公司所有代工、製造、販售上下游資訊；呼籲民眾家中如尚有該產品，立即停止使用並向新東陽公司辦理退貨。

針對「新東陽股份有限公司」及「全聯實業股份有限公司」販售的大燕麥粉絲商品批號檢出甲醛、南瓜籽油商品批號檢出苯駢芘超標一案，消保官呼籲業者應從速、從簡辦理消費者退費事宜，確實保障消費者權益，並應併同門市多項超標商品的退費辦理情形彙送法務局追蹤。