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住院時間短+商保能理賠…單人房需求攀升 醫界盼放寬自費床數上限

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，從醫院管理角度，提供不同病房等級，可滿足多元醫療需求。圖為新光醫院同新單人病房。示意圖／AI生成
台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，從醫院管理角度，提供不同病房等級，可滿足多元醫療需求。圖為新光醫院同新單人病房。示意圖／AI生成

許多民眾寧可在急診暫留區等待單人病房空出，也不願意入住健保多人病房。台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，疫情後民眾財富兩極化，加上醫療進步讓住院天數縮短，商業保險多可理賠，都會型醫學中心單人病房需求節節提升，但不論公私立醫院均受健保署限制，私立醫學中心健保病床不得低於6成，這已無法滿足實務需求，建議將放寬至5成，兼顧不同類型病人住院需求。

洪子仁指出，各醫院不同房型病房基本醫療服務均相同，僅在住院環境、隱私保護等面向有差異化設計，有些醫院特等病房中配置獨立會客區，設專屬衛浴、休憩空間供陪病者使用，或由專人供應餐點，除硬體設備外，也有醫院著重軟體的生活照顧服務、一對一衛教等，以他任職的新光醫院為例，其同新特等病房費用涵蓋生活照顧，即使家屬無法在醫院陪病，也有專人定時照顧病人。

從醫院管理角度，提供不同病房等級，可滿足多元醫療需求。洪子仁指出，健保制度保障基本診療權益，但實務上病患對就醫體驗、隱私保護、陪病家屬休息環境等需求不同，各家醫院才會在使用者自費機制下，提供差異化服務，而這類特等病房因民眾自費補貼，護理人力配置多高於法定護病比要求，以白班為例，法定護病比為1比6，特等病房護病比則可達1比5至1比4不等。

洪子仁指出，因健保總額吃緊，住院單人房給付點數不敷醫院所支出的醫療成本，已造成醫院「以門診養住院」現況，醫院收取單人房住院自費差額，也可補貼營運成本，並利用所收費用添購先進設備、改善醫院公共設施，提升醫療人員薪資福利，其益處所有病人均能受惠，不過，目前不只私立醫院，公立的市立醫院、部立醫院等，單人房需求已不敷使用，呼籲衛福部放寬自費床位限制。

目前依健保規範，私立醫學中心健保病房占比不可低於6成，公立醫院則不可低於7成。洪子仁呼籲，為讓有需求民眾有機會入住單人病房，兼顧不同經濟能力病人需求，建議衛福部將健保床占率降至5成，讓都會型醫學中心可依實務情況調整院內病房配置，「醫療現場已觀察到單人病房嚴重不足，因應疫後經濟K型化，富者愈富的情況，已到了應調整全台病床配置的時間點。」

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