獨／全台僅此1間！開箱台大癌醫永真特等病房 設2間衛浴還能遠眺101

近期醫學中心急診收床標準備受討論，許多病人講求住院品質，非單人房不住。全台不論公、私立醫院均設有單人病房，甚至有提供「VVIP」病房，自費差價從幾千元到數萬元不等。本報獨家開箱台大癌醫僅此一間的「永真特等病房」，單日價格堪比飯店總統套房。不過，護理嚴重缺工，如今即使是VIP也不一定能入住特等病房。

台大癌醫永真病房位於該院永真樓14樓，進出動線設置多重門禁，醫護人員需刷卡進出，確保住院民眾隱私、身分也可保密，其中「永真特等病房」只有一間，坪數約30坪，位於建物三角窗位置，二面均大面積開窗，可遠眺101大樓，設有洗脫烘三合一設備，陪病者休息區近似飯店套房，有皮製沙發床及電視，淋浴區也分客用衛浴及病人用衛浴，病人使用區域設置可坐下安全淋浴的設備。

台大癌醫分院院長吳耀銘表示，永真特等病房在台大癌醫分院七年前創院時就已設置，因護理人力不足，直至近一、二年才有病人入住，曾有病人長達一個月；入住永真病房患者多另行聘請特別護士隨行照護，對院內整體照護量能影響不大，而單日住院費用與類似條件飯店接近，且均報請台北市衛生局核可，院方設置單人病房，無非希望有需要、身分敏感病人，可在院內安心養病，不受打擾。

台大醫院總院VIP病房為「景福病房」，位於該院東址病房大樓15樓，內部環境相當神秘，外人難以窺見。據台大醫院向北市衛生局申請病房收費申請內容，「景福一」單人病房健保身分民眾收費1萬5000元，內部設備除有客廳、茶几、電視、冰箱、電話、吹風機，還設有免治馬桶、電動病床、保險箱、微波爐等。不過，景福病房並非人人都能入住，需與台大醫院醫療團隊談妥後，另行安排。

新光醫院同新病房特等病房，需自費差額約1萬5000元，另於新設桂蘭大樓設立共4層樓單人病房，且配備離床警示系統等智慧設備。該院副院長洪子仁指出，不同病房房型醫療服務品質均相同，特等病房僅在空間環境、生活照顧等有所差異，隨醫療科技進展、住院時間變短，加上民眾多有商業保險給付，訴求入住單人房的病人節節上升，加上健保病房讓醫院入不敷出，呼籲放寬床數限制。

台大癌醫分院「永真特等病房」廚房區，有電磁爐、微波爐、烘碗機可簡易烹調，另有洗脫烘三合一設備。記者鄭超文／攝影

台大癌醫分院「永真特等病房」病床區，2面開窗且有大型電視。記者鄭超文／攝影

台大癌醫分院「永真特等病房」客廳區，可遠眺台北101，配有沙發、沙發床、茶几與大電視。記者鄭超文／攝影

台大癌醫分院「永真特等病房」有2間衛浴，此為病人專用衛浴區，有各式防跌設備，且可供病人以坐姿沐浴。記者鄭超文／攝影