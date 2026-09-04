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乳癌防治不能只靠篩檢 醫界籲重視中晚期用藥

中央社／ 台中4日電

台灣乳癌死亡率近年微升，醫界與病友協會今天表示，精進中晚期治療才是降低死亡率關鍵。會中病友分享以標靶化療複合藥物的抗癌歷程，主辦單位也呼籲年輕女性應及早篩檢

中華民國乳癌病友協會、台灣乳房醫學會等單位，今天在台中共同召開醫療衛教記者會，並邀請78歲病友「張阿姨」出席分享抗癌歷程。

中國醫藥大學附設醫院乳房醫學中心副院長劉良智表示，「張阿姨」屬於預後較好的「荷爾蒙陽性」乳癌，早期治療度過23年後，於近年復發，且原先使用標準治療藥物的效果已相當有限，治療陷入瓶頸。

劉良智說，醫療團隊發現她屬於「HER2弱陽性」乳癌，建議採用標靶化療複合藥物，不僅讓她病情獲得穩定控制，噁心、嘔吐等副作用也較傳統藥物和緩，該藥物近年已部分條件納入健保給付。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘提到，台灣近年乳癌篩檢量衝破百萬大關，但2008年以來死亡率反而呈現微幅上升趨勢。要達到國家降低癌症死亡率的目標，不能只停留在精進早期篩檢，「I至III期輔助性治療」與「轉移性晚期治療」才是拉低死亡率的決勝點。

對於近年乳癌患者年輕化，中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳提到，從去年起，政府補助40歲至74歲女性，每2年1次乳房X光攝影檢查，40歲以下也建議應自費檢查，及早發現介入治療。

張阿姨說，她挺身分享自身經驗，不只是為了自己，更是看到身邊還有許多等待救命藥的病友。「我們病友要的不只是延長生命，而是有機會做一個對社會有貢獻的人，不要當拖垮照顧者的負擔」。

乳癌 篩檢 醫界

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