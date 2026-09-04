談農業淨零…陳吉仲：問題不在技術 法規制度才是主要障礙

農業部今舉辦「農業淨零-從科研創新到永續實踐」活動，邀集產官學研界交流淨零成果及推動方向。前農業部部長、中興大學副校長陳吉仲表示，農業部門是國家達成淨零目標最重要的部門，沒有農業部門絕對做不到淨零，而農業淨零目前面臨的主要障礙不在技術，而是法規、政策與制度設計，以及中央與地方政府、公私部門間的協調問題。

農業部提出的農業部門淨零排放策略，以「減量」、「增匯」、「循環」及「綠趨勢」為四大主軸。農業部指出，第一階段已累積多項關鍵技術及制度成果，包括化學肥料近期使用量已減少約5萬噸、7%；已開發49項農業循環產品，帶動19家企業投入，創造1.5億元產值，並吸引民間投資達3.2億元等。

農業部部長陳駿季表示，氣候變遷對農業是第一線的衝擊，農業部門2030年減量目標是283萬公噸、增匯目標136.9萬公噸，雖然目前兩項目標的達成率仍需努力，但當初設定目標是以現有科技處理減量，而科技創新會是後續加強減碳力道的關鍵，因此今天才會就各界研發成果進行討論，找出有效的科技方法。

他也指出，我國農業部門溫室氣體排放量近年維持在650萬噸上下，若沒有各界投入減碳，預估排放量可能超過700萬噸。

陳吉仲受訪時指出，台灣現在每年總溫室氣體排放量約2億9000萬公噸，自然碳匯則有2000多萬公噸，未來要達到淨零，農業部門在碳匯、綠趨勢、綠電，甚至循環減量，都能帶來很大貢獻。

他提及，目前全球對溫室氣體減量及淨零還未全力執行，導致氣候變遷、全球暖化越來越嚴重，農業部門犧牲最大。全球必須回到淨零工作，全球及台灣才會永續。

陳吉仲強調，目前已有2100多萬公噸自然碳匯，預估至少還能再增加1000萬公噸，在能源轉型、低碳排放後產生的溫室氣體，仍需靠自然碳匯吸收，才能達到2050淨零目標，也盼行政院投入更多資源、預算給農業部門。

陳吉仲演講時進一步指出，農業淨零在實務上面臨的主要障礙不在技術，而在法規、政策與制度設計，以及中央與地方政府、公私部門間的協調問題。他建議，應提出農業淨零中長期計畫，並直接訂定碳匯綠色環境給付政策，降低民間參與碳足跡的成本或訂定獎勵機制，同時每年也要解決一到兩個法規及政策衝突問題。