快訊

判決書遭挖出！里長候選人爆性侵前科「硬上同事女友」 在地鄰長證實

林書煒21歲女兒曝光！蔡中泠美貌撞臉媽媽 早稻田學霸身分也被起底

周日水氣略減！科羅旺颱風發威到周末 下周迎今年首波東北季風

談農業淨零…陳吉仲：問題不在技術 法規制度才是主要障礙

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
農業部今天舉行「農業淨零-從科研創新到永續實踐」活動，前農業部長、中興大學副校長陳吉仲應邀演講。記者葉冠妤／攝影
農業部今天舉行「農業淨零-從科研創新到永續實踐」活動，前農業部長、中興大學副校長陳吉仲應邀演講。記者葉冠妤／攝影

農業部今舉辦「農業淨零-從科研創新到永續實踐」活動，邀集產官學研界交流淨零成果及推動方向。前農業部部長、中興大學副校長陳吉仲表示，農業部門是國家達成淨零目標最重要的部門，沒有農業部門絕對做不到淨零，而農業淨零目前面臨的主要障礙不在技術，而是法規、政策與制度設計，以及中央與地方政府、公私部門間的協調問題。

農業部提出的農業部門淨零排放策略，以「減量」、「增匯」、「循環」及「綠趨勢」為四大主軸。農業部指出，第一階段已累積多項關鍵技術及制度成果，包括化學肥料近期使用量已減少約5萬噸、7%；已開發49項農業循環產品，帶動19家企業投入，創造1.5億元產值，並吸引民間投資達3.2億元等。

農業部部長陳駿季表示，氣候變遷對農業是第一線的衝擊，農業部門2030年減量目標是283萬公噸、增匯目標136.9萬公噸，雖然目前兩項目標的達成率仍需努力，但當初設定目標是以現有科技處理減量，而科技創新會是後續加強減碳力道的關鍵，因此今天才會就各界研發成果進行討論，找出有效的科技方法。

他也指出，我國農業部門溫室氣體排放量近年維持在650萬噸上下，若沒有各界投入減碳，預估排放量可能超過700萬噸。

陳吉仲受訪時指出，台灣現在每年總溫室氣體排放量約2億9000萬公噸，自然碳匯則有2000多萬公噸，未來要達到淨零，農業部門在碳匯、綠趨勢、綠電，甚至循環減量，都能帶來很大貢獻。

他提及，目前全球對溫室氣體減量及淨零還未全力執行，導致氣候變遷、全球暖化越來越嚴重，農業部門犧牲最大。全球必須回到淨零工作，全球及台灣才會永續。

陳吉仲強調，目前已有2100多萬公噸自然碳匯，預估至少還能再增加1000萬公噸，在能源轉型、低碳排放後產生的溫室氣體，仍需靠自然碳匯吸收，才能達到2050淨零目標，也盼行政院投入更多資源、預算給農業部門。

陳吉仲演講時進一步指出，農業淨零在實務上面臨的主要障礙不在技術，而在法規、政策與制度設計，以及中央與地方政府、公私部門間的協調問題。他建議，應提出農業淨零中長期計畫，並直接訂定碳匯綠色環境給付政策，降低民間參與碳足跡的成本或訂定獎勵機制，同時每年也要解決一到兩個法規及政策衝突問題。

農業部今舉辦「農業淨零：從科研創新到永續實踐」活動，農業部長陳駿季與推動農業淨零科研運用的單位合影。記者葉冠妤/攝影
農業部今舉辦「農業淨零：從科研創新到永續實踐」活動，農業部長陳駿季與推動農業淨零科研運用的單位合影。記者葉冠妤/攝影

陳吉仲 淨零 農業

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

農業淨零挑戰 陳吉仲：碳匯轉碳權窒礙難行

台肥80周年 台灣農業現代化科技展開展

農業金融逾放比大幅改善 17.7％降至0.4％

別讓中小企碳焦慮拖垮臺灣供應鏈

相關新聞

影／基隆廟口夜市淹水商家急搬食材 有客人泡水中繼續吃麵

受低壓帶影響今天上午基隆有強降雨，時雨量破70毫米，基金一路、義一路、麥金路等多處路段淹水嚴重，一度封路，目前水已陸續退去。愛三路、愛四路基隆廟口夜市也淹大水，不少商家泡在水中，忙著急搬食材到高處，有的客人東西吃一半，腳下泡水還是繼續吃。

基隆暖暖累積雨量262.5毫米最多 氣象署：明大台北防大雨

受颱風外圍雲系影響，截至今天下午4時50分，累積雨量以基隆暖暖區262.5毫米最多。氣象署說，明天桃園以北將有較明顯降雨...

南北天氣兩樣情！基隆出現破百致災性時雨量 粉專估降雨傍晚才趨緩

南部地區連續3周以上陰雨的天氣，昨天午後起降雨趨緩。民間氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，換成北部地區開始降下較為持續性的豪大雨，而南部地區雨過天晴，迎接久違的陽光。

影／北部山區暴雨3小時逾100毫米 員山子啟動今年第2次分洪

受低壓帶影響今天基隆河上游集水區持續強降雨，3小時累計雨量超過100毫米，造成河川水位快速上升。員山子分洪上午9時45分達警戒水位62.5公尺，洪水越過側流堰進入分洪靜水池；上午11時10分水位再升至63公尺以上，洪水經分洪堰流入分洪隧道，正式啟動分洪。為今年第2次分洪，也是自93年啟用以來第67次分洪。

國泰11月30日前停杜拜等客運航班 旅客退改票免手續費

美伊戰爭再起，雙方爆發7月以來最大規模交火，再度衝擊中東航班營運。國泰航空宣布，往返香港-杜拜、香港-利雅得航班將取消至11月底，受影響旅客能免除退改票手續費用，重新預訂、更改航點及退票的手續費用。

戴口罩睡覺好嗎？確診流感、新冠怕傳染家人「半夜常悶醒」醫：防護力大打折扣

正值流感、新冠疫情期間，胸腔暨重症醫師黃軒觀察，許多病人到門診看病都會戴著口罩睡覺，他分享在門診遇見的案例，一名確診流感的爸爸詢問，因為害怕病毒傳染給太太和孩子，這幾天連睡覺都戴著口罩。半夜常常悶醒，擔心這樣會不會導致缺氧或二氧化碳中毒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。