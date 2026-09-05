夏天就是要追浪！ 網友熱議六大「全台衝浪景點」一次看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「衝浪景點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大衝浪景點有哪些。衝浪是不少人夏天最期待的戶外活動，迎著海風站上浪板、隨著浪花向前滑行，不僅能感受乘風破浪的快感，也能享受與海洋近距離接觸的樂趣。本篇整理出網友熱議的六大「全台衝浪景點」，一起看看哪些景點最受浪友關注！

「墾丁南灣」戲水衝浪一次滿足 「金樽」國際賽事吸引好手競逐

網友熱議TOP6衝浪景點 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「衝浪景點」的相關話題討論，可以發現屏東縣恆春鎮的「墾丁南灣」最常被提及。南灣擁有寬廣沙灘及湛藍海景，是墾丁熱門的戲水地點，周邊也有不少衝浪教學、浪板租借及水上活動業者，提供初次接觸衝浪的旅客多元的體驗選擇。

不過也有網友提醒墾丁南灣「通常夏天西南風，浪就會比較大，其他季節只要沒有大的天氣變化，小朋友游泳和衝浪都很安全」，因此前往海域衝浪前仍應留意當天風向、浪況及現場安全公告，並依照自身能力選擇適合的活動區域。

排行第二的「金樽」位於台東縣東河鄉，受惠於獨特的海岸地形，每逢東北季風吹拂時通常能形成較為穩定的浪況，再加上遼闊的東海岸景色，總能吸引不少浪友前往挑戰，便有民眾前往金樽衝浪後分享「浪況真的跟想像中一樣，不大不小，乾淨有力」。

同時，金樽也是台灣國際衝浪公開賽的重要舉辦地點，台東縣政府觀光發展處便指出2025年的賽事吸引「來自全球12國、超過200名頂尖選手齊聚」，可見這處海灣除了是浪友體驗衝浪的熱門地點，也是不少國內外選手交流競技的場域。

此外，位於宜蘭縣頭城鎮的「烏石港」沙灘範圍寬廣且全年浪況穩定，有網友分享「回想幾年前我第一次體驗衝浪就是在烏石港，沙岸地形造就安全舒適的衝浪環境，是一年四季都很適合衝浪的寶地」；此外，鄰近北部都會區的交通位置優勢，也讓烏石港成為不少人週末安排衝浪的優先選擇。

而屏東縣滿州鄉的「佳樂水」擁有豐富的海蝕地形，能形成較具挑戰性的浪況，常吸引具一定經驗的浪友前往，也是南台灣具代表性的衝浪地點之一。至於宜蘭縣頭城鎮的「外澳沙灘」擁有遼闊沙岸及面向龜山島的海景，除了適合衝浪外，民眾也能在海岸邊欣賞景色、散步放鬆。

最後，新北市金山區的「中角灣」也是北海岸熱門的衝浪地點，除了從雙北出發交通相對便利，周邊也有咖啡廳可供民眾休息，因此受到不少住在北部地區的民眾青睞。

台灣各地的衝浪景點各有不同魅力，從適合初次體驗的浪點，到吸引進階浪友挑戰的海域，都能讓人感受追浪的樂趣。不過，由於海域浪況會受到季節、風向、潮汐及天氣影響，即使是平時適合初學者的地點，也可能因長浪或颱風外圍環流而增加風險。若是初次嘗試衝浪的民眾，應選擇具合格教練及安全設備的店家，並在評估自身能力後再下水，才能在享受追浪樂趣的同時，兼顧自己和他人的安全。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「全台衝浪景點」相關討論則數。

觀測期間：2025/07/17~2026/07/17，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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