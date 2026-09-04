永康奇美醫院緊急通知 資訊系統異常今晚暫停夜診、急診照常

永康奇美醫院資訊系統發生異常，為確保醫療服務安全與病人就醫品質，經評估後決定今天夜診暫停門診及慢箋領藥服務。注射室、急診、透析及放射科均正常運作，民眾可依原醫療安排安心就醫。

院方表示已啟動相關應變機制，並由資訊及各醫療單位積極進行系統處理與復原工作。

相關配套措施如下：

掛號影響：已預約今日夜診之民眾，系統將主動協助辦理取消掛號，免收掛號費，且不計入違規紀錄。 改診與慢箋：民眾可於系統恢復後，利用奇美醫院官方網站、奇醫管家LINE@或於服務時間重新預約門診；持有慢性病連續處方箋領藥者，建議改至明日白班辦理。 急診服務：急診照常運作。如急需醫療服務之民眾，請直接前往急診就診。

奇美醫院對於此次資訊系統異常造成民眾就醫不便，深感抱歉，也感謝民眾的理解與耐心。院方將持續積極處理系統復原，並以病人安全及醫療服務不中斷為優先。