永康奇美醫院緊急通知 資訊系統異常今晚暫停夜診、急診照常
永康奇美醫院資訊系統發生異常，為確保醫療服務安全與病人就醫品質，經評估後決定今天夜診暫停門診及慢箋領藥服務。注射室、急診、透析及放射科均正常運作，民眾可依原醫療安排安心就醫。
院方表示已啟動相關應變機制，並由資訊及各醫療單位積極進行系統處理與復原工作。
相關配套措施如下：
掛號影響：已預約今日夜診之民眾，系統將主動協助辦理取消掛號，免收掛號費，且不計入違規紀錄。
改診與慢箋：民眾可於系統恢復後，利用奇美醫院官方網站、奇醫管家LINE@或於服務時間重新預約門診；持有慢性病連續處方箋領藥者，建議改至明日白班辦理。
急診服務：急診照常運作。如急需醫療服務之民眾，請直接前往急診就診。
奇美醫院對於此次資訊系統異常造成民眾就醫不便，深感抱歉，也感謝民眾的理解與耐心。院方將持續積極處理系統復原，並以病人安全及醫療服務不中斷為優先。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。