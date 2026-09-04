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基隆暖暖累積雨量262.5毫米最多 氣象署：明大台北防大雨

中央社／ 台北4日電
大雨狂炸基隆，基金一路、義一路多處淹水及膝，水流成河淹商家民宅。記者游明煌／攝影
大雨狂炸基隆，基金一路、義一路多處淹水及膝，水流成河淹商家民宅。記者游明煌／攝影

受颱風外圍雲系影響，截至今天下午4時50分，累積雨量基隆暖暖區262.5毫米最多。氣象署說，明天桃園以北將有較明顯降雨，大台北防大雨，中南部山區午後同樣也需留意大雨。

中央氣象署預報員劉沛滕告訴媒體，颱風科羅旺目前位於琉球附近海面上，明天將稍微往南移動，可能會帶一些偏北風或其外圍雲系稍微影響到台灣，迎風面桃園以北將有較明顯降雨。

劉沛滕指出，預計颱風科羅旺9月6日「又會開始轉圈圈，往東邊轉出去」，7日、8日往東移後，北上過程將逐漸減弱。

降雨部分，劉沛滕指出，今天因有明顯南風、北風交會，造成上午強降雨；根據氣象署網站，從今天凌晨0時到下午4時50分，累積雨量以基隆市暖暖區262.5毫米最多，其他縣市部分，新北市萬里區240.5毫米，台北市士林區199毫米。

劉沛滕表示，明天仍受到颱風外圍雲系影響，加上偏北風環境，部分桃園以北地區降雨較明顯，大台北地區慎防局部大雨，他提到，其他地區不定時也有降雨機會，主要以午後降雨為主，包括部分宜蘭、花蓮地區可能有較大雨勢，中南部山區防局部大雨。

劉沛滕表示，9月6日整體水氣略微減少，和明天天氣差異主要是在於午後降雨的變化，僅少部分午後有雨，至於迎風面北台灣降雨仍明顯，但整體降雨量將較5日減少。

劉沛滕指出，預估9月7日、8日大致也是偏北風到東北風環境，大台北、東半部有局部降雨，但整體水氣在這兩天較明顯減少，午後也僅剩少部分山區、南部地區有雨。

9月9日後東北季風增強，劉沛滕表示，10、11日仍受其影響，北部、東半部有局部降雨，其他地區像中南部大致多雲到晴，可能有少部分午後降雨。

氣溫部分，劉沛滕指出，未來一周白天若是在降雨空檔、有陽光時，基本上高溫仍有攝氏30度以上，而9月10日前後受東北季風影響，預計低溫將從約24度降到22、23度。

基隆 雨量 台北

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