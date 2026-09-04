農業金融逾放比大幅改善 17.7％降至0.4％

農業部今天舉行「第20屆農金獎」頒獎典禮，農業部長陳駿季稱讚農金體系20年來表現亮眼，放款逾放比率從17.7％降至0.4％，盈餘從新台幣7億元提升至103億元。

陳駿季感謝全國農、漁會在各項農業施政中的協助，他說，農業部各項政策無法單靠部門自身完成，必須仰賴農漁會作為重要夥伴，透過其組織網絡與服務能量，將政策有效落實至農漁民，尤其在偏鄉地區更顯重要。

陳駿季回顧農業金融署成立20年的發展歷程，他指出，農、漁會信用部從早期以改革為目標，逐步走向穩健營運，並進一步擴大規模，目前全國342家農漁會中，已有311家設有信用部，顯示信用部服務範圍持續擴展。

陳駿季表示，農業金融體系20年來成果亮眼，信用部存款自1.3兆元成長至2.3兆元，放款逾放比率由17.7％大幅下降至0.4％，盈餘由7億元提升至103億元，展現穩健經營與風險控管成效。

陳駿季也提到農、漁會在推動農業保險及防制詐騙等面向表現卓越，期盼得獎單位成為典範，持續守護農民經濟安全並推動農業永續發展。

陳駿季說，台灣農業正面臨少子化與高齡化等結構性挑戰，農業部持續導入智慧化元素與相關技術，但這些轉型所需的投入皆仰賴資金支持，全國農、漁會信用部在貸放與金融服務上扮演關鍵角色，農、漁會在一般商業銀行不易進駐的偏鄉地區提供金融服務，補足地方農業發展所需的資金與服務缺口。

這屆農金獎共頒發10獎項，共有70家農漁會獲得肯定，展現農漁會在業務經營、防制詐騙、農業保險及服務農民等面向的優異成果。