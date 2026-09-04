公主遊輪停止在台銷售 港務公司：116年掛靠港、艘次增加

公主遊輪日前宣布在台停止銷售，台灣港務公司今天表示，近年來公主遊輪掛靠港有增加趨勢，除了基隆外，明年將增加花蓮港及高雄港，掛靠數從今年14艘次，明年預計增加至24艘次。

知名的郵輪公司公主遊輪在臉書（Facebook）上公告，英商康年華旅行社股份有限公司台灣分公司網站、社群平台及當地銷售業務於8月31日起停止服務，並將不再透過當地營運單位接受新的預訂；對於現有訂位，仍將持續提供相關服務與支援，如目前已有訂位並需要協助，將提供適當聯絡資訊。

基隆港務分公司郵輪發展處處長魏碩良在記者會上表示，公主遊輪在疫情前是以台灣為母港，疫情後可能因策略調整，僅剩下掛靠港航線，這次變動對一般台灣旅客來講，影響不大。

魏碩良指出，目前公主遊輪掛靠台灣港口情況維持正常，甚至今年掛靠港口僅基隆港，從明年起將增加花蓮港及高雄港。

台灣港務公司行政副總高傳凱表示，近年來公主遊輪掛靠港有增加趨勢，明年預報掛靠艘次比今年還要多，從今年14艘次，明年增加至24艘次。

另外，台灣港務公司為提升澎湖港國際郵輪靠泊能量及作為台灣離島郵輪示範港發展目標，投入經費辦理澎湖港馬公1號碼頭延建及浚深工程，將碼頭長度由原190公尺延長至380公尺，並將泊地水深浚深至負10公尺，可提供15萬總噸級大型國際郵輪靠泊。

高雄港務分公司主任秘書張紋英對媒體表示，相關工程於113年4月完工後，有效提升澎湖港郵輪靠泊條件及服務能量，逐步展現港埠建設投資效益。

張紋英指出，自1號郵輪碼頭完工啟用以來，截至115年8月止，已迎來40艘次郵輪靠泊澎湖港，今年更首度迎來「領航星」、「島嶼天空」雙郵輪同日靠泊，創下澎湖港郵輪發展新里程碑。

張紋英透露，三井海洋郵輪旗下國際郵輪「海洋富士」也將在今年10月首度蒞臨澎湖港，為巴哈馬籍郵輪，總噸位3萬2477噸、船長198.2公尺、船寬25.6公尺，航線規劃為那霸（沖繩）－基隆－澎湖－高雄－那霸（沖繩），預計10月4日上午8時靠泊馬公1號郵輪碼頭，並於當日下午5時啟航前往高雄。