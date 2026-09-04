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健保床永遠滿、單人房也沒床 醫曝「保險助攻」民眾更願住差額房

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
住院單人房一位難求，醫曝現在許多人會考量保險可以申請給付，若給付金額能打瓶或是個人再負擔一些，是可以接受的範圍，就會傾向選擇單人病房。示意圖／AI生成
住院單人房一位難求，醫曝現在許多人會考量保險可以申請給付，若給付金額能打瓶或是個人再負擔一些，是可以接受的範圍，就會傾向選擇單人病房。示意圖／AI生成

8旬婦於台大急診候床12天病逝消息，醫院急診壅塞及住院病床不足問題，再次引發關注，衛福部提出5項改善措施，希望加速病人住院、紓解急診待床壓力。不過，隨著民眾愈來愈重視住院品質，加上商業醫療保險普及，單人病房需求不斷增加，但受限於護理師缺工，即使民眾有此需求，也願意付出較高的自付額，也難如願住進單人房。

健保署規定，健保有給付基本的健保病房，但若要居住其他類型房型，急性病房住院1至30日部分負擔10%、住院31至60日部分負擔20%、住院61日以上部分負擔30%；慢性病房住院30日以內，部分負擔5%住院31至90日部分負擔10%、住院91至180日部分負擔20%、住院181日以後部分負擔30%。

雖然現今病房一床難求，但民眾為了在住院獲得良好休息及治療品質，會選擇多出錢住不同房型，各醫院病房配備不同，價格從2000至數萬元不等。亞東醫院副院長洪芳明表示，「健保床在各個大醫院永遠是滿床」，以亞東醫院為例，健保床幾乎維持滿床狀態，「走一個、入一個」，至於單人房約上午10至11點就沒有床位、雙人房則約中午12時至下午1、2點就滿床，各類病房都有一定需求。

至於選擇單人房的患者是否有特定年齡層或疾病嚴重程度，洪芳明說，以他的觀察，最大的特色並非疾病嚴重度，而是有買保險的占多數。部分民眾購買住院醫療保險後，每日可獲得一定額度的病房費給付，因此即使選擇較高價的差額病房，實際無需自付金額或是負擔很低。

洪芳明表示，有民眾的保險每日住院可以給付8000元，縱使選擇選擇每日1萬元的病房，實際自付額僅2000元，對有保險的民眾而言負擔相對較低，因此可能提高民眾選擇差額病房的意願。

知情人士透露，確實有部分民眾若本身有額外醫療保險，希望擁有較好的隱私空間，或不希望受到其他病人、家屬打擾，在經濟能力許可下選擇單人房並不奇怪。

知情人士說，現今高齡化社會，部分醫院中高齡患者比例較高，單人房請託情況可能較為明顯。不過從目前實際住院需求來看，「現在病床很缺」因此若患者已經在急診等待住院，與其持續等待特定房型，不如「不管什麼床，有床就先上」，若為了等待特定房型，在急診一待就是五、六天，不僅患者本身辛苦，陪病家屬也可能疲憊不堪，後續若有單人房空出，再視情況安排轉床，反而比較實際。

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