周日水氣略減！科羅旺颱風發威到周末 下周迎今年首波東北季風

科羅旺颱風跟低壓帶西南風在桃園以北地區形成強烈輻合效應，明天西南風減弱，但颱風外圍雲系更往台灣靠近一些，大台北、基隆北海岸及宜蘭地區需留意局部大雨。這波迎風面降雨將持續到周六，只是隨著時節漸漸入秋，下周三至五則將迎來今年首波東北季風。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，科羅旺颱風在琉球群島附近打轉，帶來的偏北風和低壓帶的西南風在北台灣交會，形成強勢對流，造成今天上午大台北、基隆北海岸及宜蘭頭城出現短延時豪雨，其餘地區則以午後對流降雨為主，但中南部及花東地區仍有局部大雨發生。

劉沛滕指出，明後天台灣將持續受科羅旺颱風外圍雲系影響，且因科羅旺明天將偏南移動、更靠近台灣，偏北風環境將更明顯，因此雖然西南風減弱，北台灣從輻合降雨轉化成迎風面降雨，但雨勢將更明顯。

劉沛滕說，周日整體水氣略為減少，但桃園以北地區仍有降雨。下周一、二水氣又再更少，只剩少部分午後及迎風面降雨。

劉沛滕提醒，下周三至五，今年第一道東北季風報到。迎風面北部、宜蘭地區及東半部地區有局部降雨，氣溫也會略為下降，但中南部仍以午後零星降雨為主。