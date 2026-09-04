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愛車險成泡水車…南港車站B3停車場淹水 台鐵：連日豪大雨宣洩不及

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
南港站示意圖。記者游智文／攝影
南港站示意圖。記者游智文／攝影

西南風及科羅旺颱風帶來的強輻合效應，為北部地區今天帶來短延時豪雨台鐵平溪線下午4時前全面停駛，南港火車站地下停車場也傳出淹水了，汽車停車場如今只能停遊艇。台鐵公司表示，因排水不及導致積水，已通知停車場業者，防止民眾進入。

大台北今天灌進豪雨，多處傳出淹水，南港火車站地下室停車場B3，中午12時傳出淹水慘況。不少車主下去後才發現，愛車差點就變泡水車。一度傳出因台鐵抽水馬達故障導致淹水，警消獲報到場無人受困。

台鐵公司表示，台鐵南港車站地下停車場現由正好停股份有限公司承租經營。B3停車場淹水釀災，初步研判是因近日豪大雨頻繁，大樓排水系統不及排水導致積水。

台鐵公司強調，已通知停車場業者，於主要出入口處公告，預防民眾誤入淹水樓層，並儘速抽取及清潔積水。

台鐵 淹水 豪雨 停車場

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